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Елену Преснакову всегда благодарят клиенты

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Природные катаклизмы, неожиданные болезни, аварии, затопления, пожары. Все это происходит в жизни не так уж редко. И каждую экстремальную ситуацию или чрезвычайное происшествие предугадать нельзя, но минимизировать ущерб от потерь вполне реально.
Сегодня, в первую субботу декабря, свой профессиональный праздник отмечают страховые работники Республики Беларусь – люди, избравшие своим жизненным призванием поддержку и помощь всем, попавшим в трудную ситуацию.

— В нашей жизни всякое может случиться. Найти выход из сложных ситуаций всегда поможем мы, страховые работники, — рассказывает Елена Преснакова, ведущий специалист отдела по оказанию страховых услуг по Хотимскому району. — Одной из самых опытных и крупных страховых компаний в нашей стране является Белгосстрах. На данный момент наш отдел имеет богатый багаж опыта и солидную базу клиентов. Сегодня страховой работник – это тонкий психолог, который может доходчиво и грамотно объяснить клиенту условия и виды страхования, вникнуть в его жизненную ситуацию и оказать должную помощь. Очень важно донести до человека: благодаря нашим услугам можно не только обезопасить себя в форс-мажорной ситуации, но и обрести уверенность в завтрашнем дне. Ведь далеко не все имеют в запасе большую сумму денег, которую без ущерба для семейного бюджета можно использовать для восстановления своего имущества, пострадавшего в непредвиденной ситуации. Белгосстрах обладает такими ресурсами и мы всегда готовы быстро и в срок произвести необходимые выплаты.
Работу Елены Александровны легкой не назовешь, ведь на ее плечах огромный груз ответственности. По роду своей профессиональной деятельности она еще и курирует двух страховых агентов, один из которых – Виктория Демьянкова, по итогам года отмечена Благодарностью филиала Белгосстраха по Могилевской области, а это согласитесь, говорит о многом.
Отдельно хотелось бы отметить, что за время работы в данной сфере, Елена Александровна всегда на хорошем счету не только у руководства, но и у простых граждан, с которыми ей приходится сотрудничать.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Природные катаклизмы, неожиданные болезни, аварии, затопления, пожары. Все это происходит в жизни не так уж редко. И каждую экстремальную ситуацию или чрезвычайное...
 
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