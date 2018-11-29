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Елену Преснакову всегда благодарят клиенты
30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Природные катаклизмы, неожиданные болезни, аварии, затопления, пожары. Все это происходит в жизни не так уж редко. И каждую экстремальную ситуацию или чрезвычайное происшествие предугадать нельзя, но минимизировать ущерб от потерь вполне реально.
— В нашей жизни всякое может случиться. Найти выход из сложных ситуаций всегда поможем мы, страховые работники, — рассказывает Елена Преснакова, ведущий специалист отдела по оказанию страховых услуг по Хотимскому району. — Одной из самых опытных и крупных страховых компаний в нашей стране является Белгосстрах. На данный момент наш отдел имеет богатый багаж опыта и солидную базу клиентов. Сегодня страховой работник – это тонкий психолог, который может доходчиво и грамотно объяснить клиенту условия и виды страхования, вникнуть в его жизненную ситуацию и оказать должную помощь. Очень важно донести до человека: благодаря нашим услугам можно не только обезопасить себя в форс-мажорной ситуации, но и обрести уверенность в завтрашнем дне. Ведь далеко не все имеют в запасе большую сумму денег, которую без ущерба для семейного бюджета можно использовать для восстановления своего имущества, пострадавшего в непредвиденной ситуации. Белгосстрах обладает такими ресурсами и мы всегда готовы быстро и в срок произвести необходимые выплаты.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Природные катаклизмы, неожиданные болезни, аварии, затопления, пожары. Все это происходит в жизни не так уж редко. И каждую экстремальную ситуацию или чрезвычайное...
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