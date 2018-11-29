ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на выходные и начало недели

30.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Кратковременный снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 1 декабря, ночью по юго-востоку, днем в основном в центральных и восточных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 7-14 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 16. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 2 декабря, преимущественно по восточной части страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов мороза, по западу при прояснениях - до минус 13. Днем будет от нуля до минус 7.

В понедельник, 3 декабря, ночью в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Утром и днем преимущественно по западной части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами возможен туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9-12. Днем будет от плюс 3 по западу до минус 6 по востоку Беларуси.

Во вторник, 4 декабря, во многих районах страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, в юго-западных районах - плюс 1-2. Днем будет от минус 2 до плюс 4.


Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кратковременный снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные.
 
Новости дня
Новости разные
 
G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика