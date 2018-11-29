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Когда откроется лыжероллерная трасса в Веснянке

30.11.2018 18:29 — Разное | Tut.by  
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Километровую дистанцию лыжероллерной трассы в Веснянке планируют открыть 4 декабря, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник отдела лыжероллерной трассы и транспорта ФК «Минск» Константин Калиновский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, снежные пушки запускали в выходные 17–18 и 24–25 ноября, когда столбик термометра опускался ниже -5, -6 градусов.

С начала этой недели похолодало, поэтому производство искусственного снега идет куда эффективнее, — рассказывает Константин Калиновский. — Ночью пушки работают, а днем самосвалы развозят снег по трассе. По нашим расчетам, в ближайшие дни напылим достаточно, чтобы уложить и утрамбовать километровую дистанцию. Планируем 4 декабря открыть трассу. Если погода позволит, далее будем делать искусственный снег, чтобы организовать классический круг в 5 км.

Калиновский отметил, что строительство нового пункта проката и раздевалок для посетителей идет полным ходом. Уже завершена основная часть внешних работ — смонтированы каркас, крыша, стены, установлены окна. Сейчас строители занимаются отделкой. 25 декабря объект планируют уже полностью ввести в строй и открыть.

 
Теги: Минск
 
 
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Километровую дистанцию лыжероллерной трассы в Веснянке планируют открыть 4 декабря.
 
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