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Когда откроется лыжероллерная трасса в Веснянке
Километровую дистанцию лыжероллерной трассы в Веснянке планируют открыть 4 декабря, сообщил корреспонденту агентства «
По его словам, снежные пушки запускали в выходные 17–18 и 24–25 ноября, когда столбик термометра опускался ниже -5, -6 градусов.
— С начала этой недели похолодало, поэтому производство искусственного снега идет куда эффективнее, — рассказывает Константин Калиновский. — Ночью пушки работают, а днем самосвалы развозят снег по трассе. По нашим расчетам, в ближайшие дни напылим достаточно, чтобы уложить и утрамбовать километровую дистанцию. Планируем 4 декабря открыть трассу. Если погода позволит, далее будем делать искусственный снег, чтобы организовать классический круг в 5 км.
Калиновский отметил, что строительство нового
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Километровую дистанцию лыжероллерной трассы в Веснянке планируют открыть 4 декабря.
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