Когда откроется лыжероллерная трасса в Веснянке

Километровую дистанцию лыжероллерной трассы в Веснянке планируют открыть 4 декабря, сообщил корреспонденту агентства « Минск-Новости » начальник отдела лыжероллерной трассы и транспорта ФК «Минск» Константин Калиновский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, снежные пушки запускали в выходные 17–18 и 24–25 ноября, когда столбик термометра опускался ниже -5, -6 градусов.

— С начала этой недели похолодало, поэтому производство искусственного снега идет куда эффективнее, — рассказывает Константин Калиновский. — Ночью пушки работают, а днем самосвалы развозят снег по трассе. По нашим расчетам, в ближайшие дни напылим достаточно, чтобы уложить и утрамбовать километровую дистанцию. Планируем 4 декабря открыть трассу. Если погода позволит, далее будем делать искусственный снег, чтобы организовать классический круг в 5 км.

Калиновский отметил, что строительство нового пункта проката и раздевалок для посетителей идет полным ходом. Уже завершена основная часть внешних работ — смонтированы каркас, крыша, стены, установлены окна. Сейчас строители занимаются отделкой. 25 декабря объект планируют уже полностью ввести в строй и открыть.