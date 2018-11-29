Академик Жорес Алферов госпитализирован в Москве



Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, Жорес Алферов был два часа назад срочно доставлен в одну из московских клиник в связи с резким ухудшением здоровья. Предварительный диагноз - инсульт.

Информацию о госпитализации подтвердил помощник Алферова. "У Жореса Ивановича был гипертонический криз, сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось", - сообщил он.

Жорес Иванович Алферов - уроженец белорусского города Витебска, советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 88-летний ученый вошел в историю как основоположник научной школы "Физика полупроводниковых гетероструктур и их применение". С 1991 по 2017 год он занимал пост вице-президента Российской академии наук (РАН). Жорес Алферов является членом Академии наук Беларуси и ряда иностранных академий.