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Что будет дальше. Bitcoin вновь подешевел до 4000 долларов

30.11.2018 18:40 — Разное | Tut.by  
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В пятницу, 30 ноября, среднерыночная цена Bitcoin вновь начала падать — за несколько часов она снизилась на 8%, до 4000 долларов. В то же время курс XRP опустился на 7,5%, до 0,35 доллара, Ethereum подешевел на 7% — до 113 доллара. Общая капитализация индустрии сократилась с 138 до 129 млрд долларов — практически на 7%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Цена большинства активов снизилась — EOS и Litecoin подешевели на 10%, Cardano на 12%, Tron — на 15%. В то же время стоимость малоизвестных альткоинов Theta Token и Gold Bits Coin значительно увеличилась — первый токен подорожал на 40%, второй — на 28%.

Ранее аналитик Funstrat Том Ли заявил, что в ближайшие три месяца стоимость биткоина может упасть еще сильнее, однако в долгосрочной перспективе она значительно вырастет. По словам эксперта, теоретически криптовалюта подорожает до 10 миллионов долларов в ближайшие 10 лет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость первой криптовалюты снизилась на 8% за прошедшие сутки, капитализация индустрии упала на 7% за несколько часов.
 
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