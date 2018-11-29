Фильм, с которого убегают зрители, и еще пять премьер декабря

Вам может показаться, что шесть достойных премьер на месяц — это беспредел. Но подумайте о другом: это целых шесть фильмов не про елки, все могло быть куда хуже. AFISHA.TUT.BY выбрала главные премьеры декабря для тех, кто не рвется за новогодним настроением.

«Дебют»

Когда: с 30 ноября. Где: «Аврора», «Москва», «Октябрь». Режиссер: Анастасия Мирошниченко. О чем кино: бездушная атмосфера женской исправительной колонии разрушает личность заключенных, убивает в них всю женственность. В фильме рассматривается рациональность длительных тюремных заключений для женщин с детьми и их усердное стремление всегда оставаться женщиной, несмотря ни на что.

Почему смотрим: Анастасия Мирошниченко — один из главных белорусских режиссеров нового поколения. Это над ее «Перекрестком» проливали слезы зрители международных кинофестивалей и те, кто смотрел кино онлайн. Новый фильм презентовали на «документальных Каннах» — фестивале IDFA в Амстердаме, что само по себе уже достижение. Как и то, что Анастасии удалось договориться о съемках на закрытой территории — женской исправительной колонии. Как еще рассказать о том, что это кино must see, мы уже и не знаем.

Что пишут критики:

«Картина „Дебют“ — настоящий док-арт, то есть очевидно „выделанная“ в фильме реальность ради целостного и многослойного высказывания, без приземленных категорий, без морализаторства или криводушия. Можно только предположить, что добротно скроенный фильм без идеологических знаков контролирующих органов, и разделенные слезы осужденных женщин, и регулярность и настойчивость в посещении колонии — своего рода режиссерский подвиг», — Ирена Котелович для AFISHA.TUT.BY .

«Дом, который построил Джек»

Когда: с 5 по 19 декабря. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Ларс фон Триер. О чем кино: история серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

Почему смотрим: новый фон Триер. Обычно этой причины достаточно, но если вам мало, продолжим. Радикальное в своей жестокости кино, на самом деле, о муках творчества, авторском «я» и истязающем перфекционизме. Впрочем, если выбегать из зала на сцене убийства детей, то всего этого можно и не узнать. Так что вы либо принимаете экранное насилие и понимаете его оправданность, либо пропускаете Триера и листаете нашу подборку дальше — там будет и хорошее доброе кино.

Что пишут критики:

«Это глубокое, горькое, по сути подрывное эссе о безнравственности творчества и о том, что вопросы добра и зла невозможно обсуждать всерьез, заняв позицию моралиста», — Антон Долин, Meduza .

«[…] то, что делает Триер, не вполне достойно его как большого художника: он сводит счеты, оправдывается, паясничает, давит на жалость, занимается самобичеванием, неизбежно граничащим с самолюбованием», — Станислав Зельвенский, «Афиша Daily» .

«То, что эти рамки действительно предельно широки, известно каждому, но чем насилие „Дома, который построил Джек“ принципиально отличается от того, что показывают в „Игре престолов“ или любом кабельном сериале про маньяков? Кажется, ничем», — Василий Степанов, «Сеанс» .

«Человек, который удивил всех»

Когда: с 13 по 26 декабря. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов. О чем кино: сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

Почему смотрим: участник одной из программ Венецианского фестиваля, одна из лучших ролей Евгения Цыганова. Этот фильм можно посмотреть, если вы еще не устали от беспросветности российской глубинки. Впрочем, если у вас внутренние лимиты — не больше одного российского фильма в месяц, сходите на «Сердце мира» — оно чуть дальше по списку.

Что пишут критики:

«"Человек, который удивил всех» мог бы обернуться тривиальной историей про беспросветную российскую провинцию, которая медленно, но уверенно катится в тартарары. Но именно фантазийный, с мифическими и сказочными элементами сюжет уговаривает героев задержаться, буквально нависнуть над бездной и не свалиться в нее", — Анна Ефременко, Kinorama.by

«Цыганов и Кудряшова играют ее по-разному, но именно они двое выводят историю, которая кому-то покажется ЛГБТ-драмой, кому-то — попросту русской драмой, а третьему — сказкой и выдумкой, на уровень универсального кино, говорящего языком, понятными в любой точке мира», — Наталия Григорьева, «Независимая газета».

«Воспитательница»

Когда: с 20 декабря по 2 января. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Сара Коланджело. О чем кино: Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И еще у нее есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта и вспомнить свою мечту, она рискует карьерой, семьей и свободой.

Почему смотрим: приз за режиссуру минувшего «Сандэнса» — хороший повод выбраться в кинотеатр. Поговаривают, что это лучший триллер про одержимость за последнее время. Не будем делать преждевременных выводов, но то, что про поэзию у Коланджело получилось снять именно триллер — интригует.

Что пишут критики:

«Мэгги Джилленхол — которую мы все и так ценим и любим — выдает здесь совершенно пронзительную игру, заставляя нас нутром чувствовать всю ярость, которая просыпается в холодной внешне Лизе», — Ольга Белик, The Hollywood Reporter.

«Философские рассуждения об эволюции современной культуры — это, конечно, хорошо, но убедительные бытовые ссоры с глупыми детьми тоже кто-то должен придумывать», — Алихан Исрапилов, Film.ru.

«Сердце мира»

Когда: с 20 декабря по 2 января. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Наталья Мещанинова. О чем кино: Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Почему смотрим: а вот здесь будем бескомпромиссны — перед нами лучшее российское кино года. Мещаниновой удалось подметить глобальную и такую современную проблему — недолюбленность людей. К чему приводит недостаток тепла и как жить, если постоянно ждешь подвоха от ближнего и самой этой близости боишься. На тонких многочисленных параллелях с животным миром и выдающейся актерской игре Степана Девонина «Сердце мира» стоит уверенно и крепко. Для всех, кто по-прежнему не убежден: Мещанинова написала сценарий к «Аритмии» — возможно, вашему любимому фильму прошлого года. Не пропускайте.

Что пишут критики:

«Милосердие выше справедливости и просьбы о прощении. Вот где трепещет, затихает и теплится надежда — сердцевина нового для Мещаниновой мира», — Зара Абдулаева, «Искусство кино».

«Фильм выглядит так, будто он не сконструирован драматургами, не разыгран на съемочной площадке режиссером и актерами, а полностью сымпровизирован и прожит, камера же оператора Евгения Цветкова только зафиксировала прожитую жизнь», — Андрей Плахов, «Коммерсант».

«Не чужие»

Когда: с 27 декабря по 9 января. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Вера Глаголева. О чем кино: в русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.

Почему смотрим: если у вас выдались семейные выходные, то «Не чужие» — идеальный способ их провести с родителями. Во-первых, это последнее кино Веры Глаголевой. Во-вторых, перед нами удивительный микс мелодраматической истории о женских судьбах и остросоциального кино. Как нам рассказывал программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов, в этом фильме «можно увидеть ностальгию по той атмосфере интернационализма, которую в свое время и пестовал Советский Союз. Это кино пытается объективно отражать то, что происходит у нас, но при этом не навешивать ярлыки».

Что пишут критики:

«И все же главный и самый сильный образ картины — нищета выживания. Все чаще в нашем кино, как нечто естественное и характерное для времени, возникает этот печальный абрис социума без будущего, надежд и видимых идеалов», — Валерий Кичин, «Российская газета».

*В репертуаре кинотеатров возможны изменения.