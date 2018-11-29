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Фильм, с которого убегают зрители, и еще пять премьер декабря
Вам может показаться, что шесть достойных премьер на месяц — это беспредел. Но подумайте о другом: это целых шесть фильмов не про елки, все могло быть куда хуже. AFISHA.TUT.BY выбрала главные премьеры декабря для тех, кто не рвется за новогодним настроением.
Почему смотрим: Анастасия Мирошниченко — один из главных белорусских режиссеров нового поколения. Это над ее «Перекрестком» проливали слезы зрители международных кинофестивалей и те, кто смотрел кино онлайн. Новый фильм презентовали на «документальных Каннах» — фестивале IDFA в Амстердаме, что само по себе уже достижение. Как и то, что Анастасии удалось договориться о съемках на закрытой территории — женской исправительной колонии. Как еще рассказать о том, что это кино must see, мы уже и не знаем.
Что пишут критики:
«Картина „Дебют“ — настоящий док-арт, то есть очевидно „выделанная“ в фильме реальность ради целостного и многослойного высказывания, без приземленных категорий, без морализаторства или криводушия. Можно только предположить, что добротно скроенный фильм без идеологических знаков контролирующих органов, и разделенные слезы осужденных женщин, и регулярность и настойчивость в посещении колонии — своего рода режиссерский подвиг», — Ирена Котелович для
Почему смотрим: новый фон Триер. Обычно этой причины достаточно, но если вам мало, продолжим. Радикальное в своей жестокости кино, на самом деле, о муках творчества, авторском «я» и истязающем перфекционизме. Впрочем, если выбегать из зала на сцене убийства детей, то всего этого можно и не узнать. Так что вы либо принимаете экранное насилие и понимаете его оправданность, либо пропускаете Триера и листаете нашу подборку дальше — там будет и хорошее доброе кино.
Что пишут критики:
«Это глубокое, горькое, по сути подрывное эссе о безнравственности творчества и о том, что вопросы добра и зла невозможно обсуждать всерьез, заняв позицию моралиста», — Антон Долин,
«[…] то, что делает Триер, не вполне достойно его как большого художника: он сводит счеты, оправдывается, паясничает, давит на жалость, занимается самобичеванием, неизбежно граничащим с самолюбованием», — Станислав Зельвенский,
«То, что эти рамки действительно предельно широки, известно каждому, но чем насилие „Дома, который построил Джек“ принципиально отличается от того, что показывают в „Игре престолов“ или любом кабельном сериале про маньяков? Кажется, ничем», — Василий Степанов,
Почему смотрим: участник одной из программ Венецианского фестиваля, одна из лучших ролей Евгения Цыганова. Этот фильм можно посмотреть, если вы еще не устали от беспросветности российской глубинки. Впрочем, если у вас внутренние лимиты — не больше одного российского фильма в месяц, сходите на «Сердце мира» — оно чуть дальше по списку.
Что пишут критики:
«"Человек, который удивил всех» мог бы обернуться тривиальной историей про беспросветную российскую провинцию, которая медленно, но уверенно катится в тартарары. Но именно фантазийный, с мифическими и сказочными элементами сюжет уговаривает героев задержаться, буквально нависнуть над бездной и не свалиться в нее", — Анна Ефременко, Kinorama.by
«Цыганов и Кудряшова играют ее по-разному, но именно они двое выводят историю, которая кому-то покажется ЛГБТ-драмой, кому-то — попросту русской драмой, а третьему — сказкой и выдумкой, на уровень универсального кино, говорящего языком, понятными в любой точке мира», — Наталия Григорьева,
Почему смотрим: приз за режиссуру минувшего «Сандэнса» — хороший повод выбраться в кинотеатр. Поговаривают, что это лучший триллер про одержимость за последнее время. Не будем делать преждевременных выводов, но то, что про поэзию у Коланджело получилось снять именно триллер — интригует.
Что пишут критики:
«Мэгги Джилленхол — которую мы все и так ценим и любим — выдает здесь совершенно пронзительную игру, заставляя нас нутром чувствовать всю ярость, которая просыпается в холодной внешне Лизе», — Ольга Белик,
«Философские рассуждения об эволюции современной культуры — это, конечно, хорошо, но убедительные бытовые ссоры с глупыми детьми тоже кто-то должен придумывать», — Алихан Исрапилов,
Почему смотрим: а вот здесь будем бескомпромиссны — перед нами лучшее российское кино года. Мещаниновой удалось подметить глобальную и такую современную проблему — недолюбленность людей. К чему приводит недостаток тепла и как жить, если постоянно ждешь подвоха от ближнего и самой этой близости боишься. На тонких многочисленных параллелях с животным миром и выдающейся актерской игре Степана Девонина «Сердце мира» стоит уверенно и крепко. Для всех, кто по-прежнему не убежден: Мещанинова написала сценарий к «Аритмии» — возможно, вашему любимому фильму прошлого года. Не пропускайте.
Что пишут критики:
«Милосердие выше справедливости и просьбы о прощении. Вот где трепещет, затихает и теплится надежда — сердцевина нового для Мещаниновой мира», — Зара Абдулаева,
«Фильм выглядит так, будто он не сконструирован драматургами, не разыгран на съемочной площадке режиссером и актерами, а полностью сымпровизирован и прожит, камера же оператора Евгения Цветкова только зафиксировала прожитую жизнь», — Андрей Плахов,
Почему смотрим: если у вас выдались семейные выходные, то «Не чужие» — идеальный способ их провести с родителями. Во-первых, это последнее кино Веры Глаголевой. Во-вторых, перед нами удивительный микс мелодраматической истории о женских судьбах и остросоциального кино. Как нам
Что пишут критики:
«И все же главный и самый сильный образ картины — нищета выживания. Все чаще в нашем кино, как нечто естественное и характерное для времени, возникает этот печальный абрис социума без будущего, надежд и видимых идеалов», — Валерий Кичин,
*В репертуаре кинотеатров возможны изменения.
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AFISHA.TUT.BY выбрала главные премьеры декабря для тех, кто не рвется за новогодним настроением.
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