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Известный психотерапевт, автор «психологического айкидо» Михаил Литвак убежден, что жить и выстраивать отношения нужно по принципу наименьшего сопротивления. Мудрые мысли Литвака о комфортном общении, любви и дружбе.

«Если вам тяжело, значит, это не ваш путь», — считает он. Предлагаем 20 мудрых мыслей Литвака о комфортном общении, любви и дружбе.

1. Сложный в общении человек устроен примитивно, а простой — сложно. К примитивному человеку следует приспособиться, сложный к тебе приспособится сам.

2. Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним дела.

3. Раз меня ругают — значит, я фигура значительная, значит, я могу сделать то, чего еще не сделал. Послушай, за что тебя ругают, и ты узнаешь, какие надежды возлагают на тебя люди.

4. Если человек любит какого-то одного, но безразличен к остальным ближним, это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм.

5. Чтобы узнать, как к тебе относятся люди, расскажи им о своих планах и мечтах. Тот, кто испытывает к тебе скрытую ненависть, будет их критиковать. Тот же, кто желает тебе лучшего, подскажет, как это сделать.

6. Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях.

7. Духовно бедный человек плохо переносит одиночество и общается для того, чтобы брать. Духовно зрелому человеку хорошо в одиночестве, он общается для того, чтобы отдавать.

8. Хочешь, чтобы тебя любили, — дай на себе заработать, не лезь в чужие дела, помогай только, когда об этом просят.

9. Если человек меня оскорбляет, он в это время дает характеристику себе. Он как бы представляется вам. Представьтесь и вы. Например, мне кто-то говорит: «Глупец, мерзавец и сволочь!» Я отвечаю: «Рад познакомиться, а меня зовут Литвак Михаил Ефимович».

10. Лучший способ отомстить врагу, не мстить ему и тем самым держать его в эмоциональном напряжении долгое время. Он-то будет ждать мести. Здесь как на войне: затишье вызывает наибольшую тревогу.

11. Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили.

12. Если от вас человек ушел, и вам стало очень плохо, значит, вы его не любите, а потребляете, как пищу или как воду.

13. Если у вас учащенно бьется сердце, потеют ладони при виде человека, вы готовы на самые безумные поступки ради него — то это, скорее всего, невротическое расстройство, истерия «подайте мне его»… Не надо путать любовь и страсть. Страсть — это пожар, который быстро сжигает силы организма. У человека срабатывает инстинкт самосохранения — он успокаивается, чтобы выжить. Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Причем для того, чтобы любить кого-то, надо сначала полюбить себя. Ведь если вы себя не любите, значит, вы — недостойный, второй сорт, а второй сорт любимому человеку не подсовывают.

14. Как правило, невротики обвиняют в своих бедах всех вокруг. А надо обвинять себя, потому что когда вы с кем-то поругались, то это вы спровоцировали поведение своего обидчика, только вы этого не замечаете.

15. Узнать человека, который может любить, не так уж трудно. Он всегда даст вам свободу, ни к чему не будет принуждать (хотя и может высказать в ваш адрес что-нибудь неприятное), не будет уговаривать сделать что-то для него и упрекать за то, что вы эту любовь приняли. Более того, он будет очень признателен вам за то, что вы эту любовь приняли. И по мере сближения с таким человеком, его отношение к вам будет все лучше и лучше.

16. Когда общаетесь с человеком, решите, хорош он или плох. Если решили, что человек плох, то перестаньте с ним общаться. Если решили, что хорош, то не придирайтесь к мелочам.

17. Ничего случайного нет. Если человек сделал тебе гадость, а ты это стерпел, то он будет продолжать делать гадости и потом. Никогда не прощайте, а если простили, то знайте, что вы дали повод для того, чтобы вас обижали и дальше.

18. Любовь всегда сопровождается страхом перед любимым. Но это не страх наказания, а страх не соответствовать объекту любви. Он заставляет совершенствоваться.

19. Дружба явление достаточно редкое. Да и не нужно много друзей. Известно, что у кого много друзей, — у того нет друга. Кто-то из великих сказал: «Я счастлив тем, что стал сам себе другом». Так что проведите инвентаризацию своих знакомых и выясните, сколько у вас друзей. Это очень важно, ибо, когда возникнут неприятности, надо знать, к кому обращаться в первую очередь.

20. К поддержке близких нужно относиться как к лонже, которая в любой момент может оборваться. И пока вы зависимы, вам следует так организовать вашу жизнь, чтобы быстрее выйти из-под зависимости. Очень хорошо живут те семьи, где супруги не зависят друг от друга. Тогда понятно, что держит их вместе любовь.

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