ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кардифф против Могилёва. Британец сравнил столицу Уэльса с беларуским городом

30.11.2018 18:04 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Британец Мэл Роджерс, который прожил в Беларуси шесть лет, решил сравнить столицу Уэльса Кардифф и Могилёв. Мы тоже не знаем, почему именно эти города, не спрашвайте. Итог, кстати, вышел в пользу беларуского города.

Жильё и безопасность

В Великобритании большинство людей стремятся заиметь свой собственный дом. Цена аренды постоянно растёт. В то же время в Могилёве частные дома занимают небольшую долю на рынке, и стоят они намного дешевле. Рынок недвижимости у нас более стабильный. 

Что касается безопасности, Мэл говорит: «Я никогда не чувствовал себя под угрозой в каком-либо городе, но в Могилёве безопасность буквально чувствуется в воздухе. Это могут быть лишь ощущения, а может быть и статистика, чтобы доказать это, но тут я за Могилёв!».

Транспорт

И в Могилёве, и в Кардиффе нет метро, а система автобусов похожа, хотя в Кардиффе больше частных перевозчиков. В обоих городах хорошее обслуживание. Что касается железных дорог, Мэл считает, что операторам нужно лучше поработать над тем, чтобы привлечь пассажиров пользоваться поездами вместо перегруженных дорог.

Такси в Могилёве и Кардиффе примерно одинаковое, а что касается велосипедов, так тут Мэл озадачен − в Беларуси на них нельзя ездить по дорогам, а в Великобритании − по тротуарам. «Ни один город не предлагает отличную систему велосипедных дорожек, и с точки зрения владельца велосипеда, её [систему] можно и нужно улучшать», − заключает британец.

Еда

Мэл пишет, что скучает по разнообразию еды в Кардиффе. Есть очень много вариантов, куда сходить и что взять. В Могилёве разнообразие намного меньше, но качество блюд, которые есть в обоих городах, примерно одинаковое. «В шоппинге у Могилёва нет шансов перед Кардиффом. Фрукты и овощи кажутся более свежими, а мясо более привлекательно», − решил Мэл.

Развлечения

Тут, говорит Мэл, разница огромная. В центре Кардиффа есть стадион на 74 тысячи зрителей, отели, рестораны, бары и так далее. Там проходил финал Кубка Европы между «Реалом» и «Ювентусом». Также в городе есть Олимпийский бассейн и множество спортивных центров.

В Могилеве также есть стадион, но он вмещает 7500 зрителей. Что касается кинотеатров, то в Кардиффе «можно наслаждаться самыми последними стандартами аудио- и видеоэффектов. К сожалению, я не могу сказать то же самое и о Могилёве», − пишет Мэл.

Медицина

Бесплатная медицинская помощь предоставляется британским людям при необходимости. Как говорит британец, это отличный и надёжный сервис. В Могилёве же он несколько раз был в больнице − и тоже получил отличное лечение. Ключевая разница, на его взгляд, заключается в небольших операциях и простых процедурах при, например, простуде. Он отмечает наличие частных клиник, куда можно обратиться за более качественным обслуживанием.

Экономика и жизнь

Могилёв, конечно, отстаёт от Кардиффа в экономическом развитии, и мест с высокой зарплатой тут мало. В столица Уэльса об этом позаботились и развили финансовые и страховые услуги, а также СМИ, туризм и инфраструктуру, чтобы обеспечить людей хорошими зарплатами. Могилёв, по словам Мэла, разрабатывает свою собственную модель, чтобы обеспечить людей работой, и это требует времени. 

Что касается жизни в целом, британец говорит, что может жаловаться на выбоины на дорогах, плохое водоснабжение и так далее, но эти все проблемы есть и в Кардиффе. «Я живу в Могилёве, потому что я так решил! Я могу жаловаться на многие вещи, но я признаю, что мне нравится здесь жить по многим причинам. Между людьми существует более тесная связь, семьи ближе, а жизнь идёт в менее скоростном темпе. Да, я скучаю по некоторым вещам, но Могилёв со всеми его недостатками − мой дом, где я планирую остаться».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британец Мэл Роджерс, который прожил в Беларуси шесть лет, решил сравнить столицу Уэльса Кардифф и Могилёв. Мы тоже не знаем, почему именно эти города, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика