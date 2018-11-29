Кардифф против Могилёва. Британец сравнил столицу Уэльса с беларуским городом

Британец Мэл Роджерс, который прожил в Беларуси шесть лет, решил сравнить столицу Уэльса Кардифф и Могилёв. Мы тоже не знаем, почему именно эти города, не спрашвайте. Итог, кстати, вышел в пользу беларуского города.

Жильё и безопасность

В Великобритании большинство людей стремятся заиметь свой собственный дом. Цена аренды постоянно растёт. В то же время в Могилёве частные дома занимают небольшую долю на рынке, и стоят они намного дешевле. Рынок недвижимости у нас более стабильный.

Что касается безопасности, Мэл говорит: «Я никогда не чувствовал себя под угрозой в каком-либо городе, но в Могилёве безопасность буквально чувствуется в воздухе. Это могут быть лишь ощущения, а может быть и статистика, чтобы доказать это, но тут я за Могилёв!».

Транспорт

И в Могилёве, и в Кардиффе нет метро, а система автобусов похожа, хотя в Кардиффе больше частных перевозчиков. В обоих городах хорошее обслуживание. Что касается железных дорог, Мэл считает, что операторам нужно лучше поработать над тем, чтобы привлечь пассажиров пользоваться поездами вместо перегруженных дорог.

Такси в Могилёве и Кардиффе примерно одинаковое, а что касается велосипедов, так тут Мэл озадачен − в Беларуси на них нельзя ездить по дорогам, а в Великобритании − по тротуарам. «Ни один город не предлагает отличную систему велосипедных дорожек, и с точки зрения владельца велосипеда, её [систему] можно и нужно улучшать», − заключает британец.

Еда

Мэл пишет, что скучает по разнообразию еды в Кардиффе. Есть очень много вариантов, куда сходить и что взять. В Могилёве разнообразие намного меньше, но качество блюд, которые есть в обоих городах, примерно одинаковое. «В шоппинге у Могилёва нет шансов перед Кардиффом. Фрукты и овощи кажутся более свежими, а мясо более привлекательно», − решил Мэл.

Развлечения

Тут, говорит Мэл, разница огромная. В центре Кардиффа есть стадион на 74 тысячи зрителей, отели, рестораны, бары и так далее. Там проходил финал Кубка Европы между «Реалом» и «Ювентусом». Также в городе есть Олимпийский бассейн и множество спортивных центров.

В Могилеве также есть стадион, но он вмещает 7500 зрителей. Что касается кинотеатров, то в Кардиффе «можно наслаждаться самыми последними стандартами аудио- и видеоэффектов. К сожалению, я не могу сказать то же самое и о Могилёве», − пишет Мэл.

Медицина

Бесплатная медицинская помощь предоставляется британским людям при необходимости. Как говорит британец, это отличный и надёжный сервис. В Могилёве же он несколько раз был в больнице − и тоже получил отличное лечение. Ключевая разница, на его взгляд, заключается в небольших операциях и простых процедурах при, например, простуде. Он отмечает наличие частных клиник, куда можно обратиться за более качественным обслуживанием.

Экономика и жизнь

Могилёв, конечно, отстаёт от Кардиффа в экономическом развитии, и мест с высокой зарплатой тут мало. В столица Уэльса об этом позаботились и развили финансовые и страховые услуги, а также СМИ, туризм и инфраструктуру, чтобы обеспечить людей хорошими зарплатами. Могилёв, по словам Мэла, разрабатывает свою собственную модель, чтобы обеспечить людей работой, и это требует времени.

Что касается жизни в целом, британец говорит, что может жаловаться на выбоины на дорогах, плохое водоснабжение и так далее, но эти все проблемы есть и в Кардиффе. «Я живу в Могилёве, потому что я так решил! Я могу жаловаться на многие вещи, но я признаю, что мне нравится здесь жить по многим причинам. Между людьми существует более тесная связь, семьи ближе, а жизнь идёт в менее скоростном темпе. Да, я скучаю по некоторым вещам, но Могилёв со всеми его недостатками − мой дом, где я планирую остаться».