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“Государство не имеет права так обращаться со своими гражданами”

30.11.2018 19:04 — Разное | Партизан  
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Правозащитные организации и профсоюз РЭП обсудили тактику и стратегию борьбы против декрета № 1.

“Государство не имеет права так обращаться со своими гражданами”
Фото: TUT.BY
29 ноября в офисе РЭП собрались представители ПЦ «Весна», Беларуского Хельсинского комитета, «Правовой помощи населению» (зарегистрирован в Украине) и профсоюза РЭП, чтобы решить, как вместе защищать потенциальных «тунеядцев». Такие совещания будут проходить раз в два-три месяца.

О результатах совещания сайту praca-by.info рассказал советник-консультант профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Мы по-прежнему считаем, что Декрет №3 является антиконституционным и антинародным, а Декрет №1 просто завуалировал поборы с населения. Поэтому мы решили собрать всех заинтересованных правозащитников, чтобы обсудить тактику и стратегию дальнейших действий. Я не считаю, что первый блин вышел комом: решено обратиться к правительству и беларускому руководству с призывом отменить антиконституционный декрет, и мотивировать беларусов, уехавших на работу за границу, экономическими стимулами, а не искать блох; в итоге затраты на взимание мифических денег окажутся гораздо выше, чем сумма взысканных сборов.


Мы понимаем, что борьба против Декрета №1 будет не такой и простой. А люди беспокоятся: ведь скоро многие из них станут «тунеядцами». Поэтому на совещании мы решили разработать памятку для потенциальных «тунеядцев» – первую, но не последнюю; по мере реализации Декрета №1 мы будем вынуждены корректировать свою позицию. Думаю, советы правозащитников и юристов помогут большинству потенциальных «жертв» определиться, как вести себя; если памятка не даст ответы на все волнующие вопросы – двери всех правозащитных организаций, в том числе и РЭП, открыты для людей, вне зависимости от принадлежности к той или иной организации.

– Правозащитники выработали совместные подходы по защите прав потенциальных «тунеядцев»?

– Во-первых, остается открытым вопрос: кого будут считать «тунеядцами». Очень много наших соотечественников работают за рубежом по гражданско-правовым договорам. Не каждый иностранный работодатель готов предоставить контракт беларуским властям. Но ведь рабочие платят налоги за рубежом – эти документы доступны. Беларусь имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами мира – мы должны указать нашим соотечественникам и этот путь защиты.

Часть наших сограждан работает за рубежом нелегально и не платит налоги. Однако мы выступаем за то, чтобы гражданин платил налоги, где бы ни работал – будь то Беларусь или иностранное государство. Налоги должны быть уплачены.

Обжегшись на декрете №3, власти переложили весь груз по реализации декрета №1 на комиссии по содействию занятости населения, созданные в регионах. Комиссиям придется нелегко: мы намерены направить целый ряд запросов, требующих безотлагательного разрешения. Почему, например, сегодня гражданину с высшим образованием экономиста предлагают вакансии дворника или уборщика, почему человеку с высшим образованием не предлагают работу в соответствии с его квалификацией? Это обязанность комиссий по занятости; если они не способны выполнять свои обязанности как следует, они обязаны публично признать: сегодня в регионе нет соответствующих вакансий и предложить выход из ситуации. Значит, таким неработающим гражданам нужно предоставлять адекватную работу в другом регионе с соответствующей мотивацией, а если не можете обеспечить достойной работой – дайте ему нормальное пособие по безработице или организуйте переквалификацию за счет государства – в нынешних экономических проблемах виноват не народ, а государство. Люди хотят работать и зарабатывать достойную зарплату, за копейки никто трудиться не станет.


– Заставит ли тунеядский декрет вернуться на родину трудовых мигрантов?

– Снизить отток рабочей силы может только достойная зарплата хотя бы в пределах 500-600 долларов. Декретами и указами власть может вызвать только негатив. Налоги должны платить все, но поступать так со своими гражданами государство не имеет права. Экономическое положение страны может поправить только народ, а не государство.




 
 
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Правозащитные организации и профсоюз РЭП обсудили тактику и стратегию борьбы против декрета № 1.
 
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