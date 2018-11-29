Макрон растерялся: никто не встретил, не проводил





Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета.





передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись опубликовал портал Infobae. КакOxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись опубликовал портал Infobae.





Выходя из самолета, Макрон несколько раз оглянулся по сторонам в поисках встречающих, а затем пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в желтом жилете. Спустившись с трапа, он пожал руки еще двум неизвестным мужчинам.





Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась, только когда Макрон подошел к машине. Как пишет Infobae, она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе приема что-то пошло не так. Отмечается, что Микетти не опоздала к трапу, а задержка произошла из-за проблем в организации.





Саммит «Большой двадцатки» пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.



