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Макрон растерялся: никто не встретил, не проводил

30.11.2018 18:55 — Разное | Партизан  
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Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Брижит не встретила официальная делегация Аргентины.


Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись опубликовал портал Infobae.

Выходя из самолета, Макрон несколько раз оглянулся по сторонам в поисках встречающих, а затем пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в желтом жилете. Спустившись с трапа, он пожал руки еще двум неизвестным мужчинам.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась, только когда Макрон подошел к машине. Как пишет Infobae, она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе приема что-то пошло не так. Отмечается, что Микетти не опоздала к трапу, а задержка произошла из-за проблем в организации.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.


 
 
Ссылка на источник 42
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Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Брижит не встретила официальная...
 
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