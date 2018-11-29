Суд в Черногории одобрил арест лидера оппозиции. А тот забаррикадировался в здании парламента









Власти обвиняют лидеров оппозиции, выступающих против сближения с Западом, в причастности к подготовке неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года.









Правоохранительные органы считают, что общее руководство переворотом осуществлялось из России. Власти России отрицают отношение к неудавшемуся перевороту.



