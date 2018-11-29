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Суд в Черногории одобрил арест лидера оппозиции. А тот забаррикадировался в здании парламента
Лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич забаррикадировался в здании парламента вместе с другими депутатами от своей партии, чтобы избежать ареста, который ранее санкционировал Высший суд страны,
Власти обвиняют лидеров оппозиции, выступающих против сближения с Западом, в причастности к подготовке неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года.
Правоохранительные органы считают, что общее руководство переворотом осуществлялось из России. Власти России отрицают отношение к неудавшемуся перевороту.
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Лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич забаррикадировался в здании парламента вместе с другими депутатами от своей...
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