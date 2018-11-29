Белорусы с 1 декабря смогут проверить, не включили ли их в базу тунеядцев. Как это сделать

С 1 декабря белорусы смогут проверить , не включили ли их в базу данных не занятого в экономике населения. Сделать это можно будет на Едином портале электронных услуг. Что для этого нужно сделать?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Для физлиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря. Узнать, включили ли в базу тунеядцев, можно будет только в отношении себя лично. При этом для этого нужно будет получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг.

Как получить идентификатор

Право на получение идентификатора — логина и пароля — имеют как белорусы, так иностранные граждане и лица без гражданства, уточняют в Национальном центре электронных услуг.

Для получения бесплатных логина и пароля необходимо обратиться в службу «одно окно» по месту жительства. Также можно подойти в Национальный центр электронных услуг (Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов).

— На основании заявления о выдаче уникального идентификатора установленной формы, содержащей также согласие гражданина на сверку персональных данных в информационных ресурсах Министерства внутренних дел, работник службы выдачи инициирует формирование личного электронного кабинета гражданина и оформляет извещение о выдаче уникального идентификатора установленной формы.

Получение идентификатора не является обязательным.

Как пользоваться идентификатором?

Пароль можно изменить неограниченное количество раз, в случае утраты пароля доступ к электронному кабинету может быть восстановлен по просьбе гражданина.

Можно отказаться от пользования идентификатором, после чего блокируется такой доступ в электронный кабинет.

— По заявлению доступ с использованием уникального идентификатора может быть возобновлен, при этом вся история предыдущего взаимодействия восстанавливается автоматически, — уточняют в национальном центре электронных услуг.

Чтобы узнать, не попали ли в базу, нужно ввести на Едином портале электронных услуг полученные логин и пароль. Дальше нужно ввести код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).

Как еще белорусы смогут узнать, не включили ли их в базу?

В Минтруда уточняют, что для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно также обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии.

При этом для идентификации нужно сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.