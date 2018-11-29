Росавиация обещает не допускать задержек чартерных рейсов в новогодние праздники

Росавиация намерена не допускать задержек чартерных рейсов в дни новогодних праздников, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"В период новогодних праздников ожидается повышенный спрос на пляжные и лыжные курорты - это рекреационные зоны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также европейские государства, заявки на эти направления уже начали поступать в Росавиацию. В этой связи остро стоит вопрос о профилактике задержек нерегулярных рейсов", - цитирует пресс-служба выступление главы ведомства Александра Нерадько на II национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров.

Он отметил, что в течение последнего года успешно себя зарекомендовала Межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Росавиации и Ростуризма. Она рассматривает заявки авиакомпаний на чартерные перевозки и, анализируя статистику задержек и техническое состояние воздушного флота, корректирует заявленные программы.

"Заметно удалось "выровнять" статистику задержек чартерных рейсов, пунктуальность авиакомпаний значительно повысилась. Тем не менее, задержки случаются, поэтому особое внимание Рабочая группа уделит заявкам на чартерные перевозки в новогодний период. Программы, которые заведомо не смогут быть выполнены без нанесения ущерба интересам пассажиров, буду беспощадно резаться", - сказал А.Нерадько.