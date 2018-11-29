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Невзоров извинился перед грузчиками

30.11.2018 18:52 — Разное | UDF  
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Александр Невзоров
За некорректное сравнение, что их ряды могли породить Соловьева.

Известный российский публицист Александр Невзоров , комментируя события этих дней на Эхе Москвы, извинился за допущенные бестактности в предыдущем эфире.

― Вы, вероятно, помните, что я комментировал сцепку Соловьева с Дудем и допустил абсолютно некорректное высказывание, говоря, что из любого агрессивного и говорливого грузчика можно сделать Соловьева. Сегодня я бы хотел извиниться перед грузчиками.

Они возмутились и сообщили мне, что никогда их ряды неспособны были бы породить такое, и что апеллировать к ним в этом вопросе ни в коем случае нельзя.

Ну, и кроме всего прочего Соловьев, естественно, ответил. Поскольку я за любую войну, я считаю, что это надо продолжать.

Он напустил бессмысленного нафталина и стал говорить, какой я плохой. Хотя, слушайте, у меня даже в Инстаграме висит статус: «Профессиональный мерзавец». Я всем сообщаю, насколько я отвратителен, продажен, циничен, коварен и гнусен.

…Да поймите, что Соловьев, что Брилев, например ― вот эта вся скандальная история с выяснением английского подданства… Удивляюсь я на демократов и либералов, которые сперва обвиняют человека в том, что он державник тупой и так далее, а когда выясняется про него, что он абсолютно нормальный, что он имеет английское подданство, что у него есть квартира в Лондоне, то есть все приметы нормального человека, — его начинают обвинять в том, что он нормальный.

Ведь этим всем людям невдомек, непонятно и, вероятно, что до тех пор, когда в политических шоу не будут идти титры – а вот это надо было бы сделать, что вот заканчивается, например, какая-нибудь политическая программа – и идут титры: «В роли кремлевского пропагандона — В.Соловьев. В роли шизанутого дурака-политика – Жириновский»… Это роли, поймите.

Невзоров извинился перед грузчиками

Сергей Брилев

И предъявлять Брилеву претензии за то, что он в своей жизни не соответствует своему телевизионному имиджу, это все равно, что упрекать Гойко Митича в том, что он не снимал скальпы. Это абсолютно разные вещи. Это актерская работа.

И поверьте, эти люди со временем, когда переменится ветер, будут говорить диаметрально противоположные вещи и точно так же будут успешны, потому что они профессионалы. Это вполне нормальная история.
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За некорректное сравнение, что их ряды могли породить Соловьева.
 
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