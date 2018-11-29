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G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе

30.11.2018 18:43 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе, призвали к сдержанности и предотвращению дальнейшей эскалации.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в районе Керченского пролива, что "опасно усилило напряженность".

"Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации", — говорится в заявлении.

Кроме того, министры призвали Россию отпустить задержанные украинские корабли и моряков, а также "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив".


Провокация в Черном море

Утром 25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.

Киевские власти обвинили Россию в агрессии и ввели военное положение в десяти областях. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы России.

 
 
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Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе, призвали стороны к сдержанности.
 
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