G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе

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Провокация в Черном море

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в районе Керченского пролива, что— говорится в заявлении.Кроме того, министры призвали Россию отпустить задержанные украинские корабли и моряков, а такжеУтром 25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.Киевские власти обвинили Россию в агрессии и ввели военное положение в десяти областях. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, свободу мысли и слова.Президент Россииназвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая потребоваласьиз-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы России.