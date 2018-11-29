|
Шукшина раскрыла размер гонораров на шоу Малахова
Фото: Лилия Шарловская
Актриса Мария Шукшина утверждает, что ей обещали заплатить 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», а её сыну Макару Касаткину предлагала гонорар в миллион рублей. О расценках для звездных гостей программы артистка упомянула в комментариях к своему
Подписчики Шукшиной обсуждали петицию, авторы которой требовали законодательно запретить телеканалам «обсуждать темы, порочащие известных людей». Актриса откликнулась на призыв защитить знаменитостей от «шакалов телевидения» и заявила, что подпишет обращение на сайте Change.org.
Затем в комментарии пришел член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян. По его словам, депутаты уже направили ВГТРК официальный запрос о том, как федеральный канал расходует бюджетные средства (речь идет о ежегодных 25 миллиардах рублей, отметил он).
В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей якобы предлагали за участие в шоу Малахова. «По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла», – утверждает Шукшина.
По ее словам, все участники таких телепередач получают деньги за съемки. Для многих постоянных гостей эти гонорары являются главным источником дохода. «Но ходить на это мракобесие — себя не уважать», – считает актриса. Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — посетовала она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артистка отказалась от 15 миллионов рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)