Шукшина раскрыла размер гонораров на шоу Малахова

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Актрисаутверждает, что ей обещали заплатить 15 миллионов рублей за участие в ток-шоуна телеканале «Россия 1», а её сынупредлагала гонорар в миллион рублей. О расценках для звездных гостей программы артистка упомянула в комментариях к своемув Instagram.Подписчики Шукшиной обсуждали петицию, авторы которой требовали законодательно запретить телеканаламАктриса откликнулась на призыв защитить знаменитостей оти заявила, что подпишет обращение на сайте Change.org.Затем в комментарии пришел член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества. По его словам, депутаты уже направили ВГТРК официальный запрос о том, как федеральный канал расходует бюджетные средства (речь идет о ежегодных 25 миллиардах рублей, отметил он).В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей якобы предлагали за участие в шоу Малахова.– утверждает Шукшина.По ее словам, все участники таких телепередач получают деньги за съемки. Для многих постоянных гостей эти гонорары являются главным источником дохода.– считает актриса. Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной.— посетовала она.