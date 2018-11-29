Instagram разрешил ограничивать доступ к Stories

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РБК

Пользователи смогут сформировать список близких друзей (Close Friends) и ограничивать видимость Stories этим списком.— прокомментировала нововведение соцсеть.Попасть в настройки группы пользователей можно из всплывающего меню в профиле. Список близких друзей видит только владелец аккаунта, подать запрос на добавление в него невозможно.Если при просмотре чужих Stories пользователь увидит зеленый значок в нижней части экрана, это значит, что автор публикации добавил его в список близких друзей. Нововведение доступно с 30 ноября как для iOS, так и для Android.Facebook приобрела Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов. Минувшим летом аналитик Bloomberg предположил, что если бы этого не произошло, компания бы сейчас стоила свыше 100 млрд долларов.