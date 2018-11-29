Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность. Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", – говорится в сообщении.









telegraf.by Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух бронекаторов Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море, пишет









Задержанные украинские корабли были доставлены в Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 24 моряка, среди которых шесть человек получили ранения. Все они арестованы и перевезены в Москву.





Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.



