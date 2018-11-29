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Увеличение объема экспорта белорусских лекарственных препаратах обсудили в Борисове

30.11.2018 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Руководители медицинской отрасли Беларуси и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко посетили ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и провели производственное совещание. Одной из его главных тем было увеличение объема экспорта лекарственных препаратов.

"На совещании были обсуждены вопросы функционирования фармацевтической отрасли, выполнение ключевых показателей, обсуждались вопросы дальнейшего увеличения обьема экспорта лекарственных препаратов и другие", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что И.Петришенко обратил особое внимание на необходимость поиска резервов интенсивного развития отечественных фармацевтических производств, обязательного участия организаций всех форм собственности в поставках медикаментов на внешние рынки, своевременность расчетов за поставленную на экспорт продукцию, недопущение образования просроченной внешней дебиторской задолженности.

Совещание на ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" состоялось в рамках рабочего визита на предприятие заместителя премьер-министра Беларуси И.Петришенко. В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, генеральный директор холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук, а также руководители фармацевтических организаций государственной и частной форм собственности.

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» - ведущий белорусский производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия. Завод производит более 300 наименований лекарственных средств 12 фармакотерапевтических групп – дженериков. И постоянно пополняет список своей продукции – каждый год как минимум 10 наиболее востребованными препаратами. Более 5 млрд. таблеток, 500 млн. ампул, 185 млн. капсул, 50 млн. флаконов антибиотиков в виде стерильных порошков, 13 млн. туб мазей и гелей, 10 млн. флаконов настоек и спиртовых растворов выпускаемых заводом ежегодно, улучшают состояние здоровья людей во многих странах мира.

 
 
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Руководители медицинской отрасли Беларуси и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко посетили ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и провели...
 
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