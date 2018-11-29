Бельгия ощущает потепление всемирного климата - исследование

В Бельгии потепление климата уже проявляется в конкретных последствиях для здоровья, биологического разнообразия, рыбной ловли и ряда других сфер, утверждает Королевский метеорологический институт (IRM), данные которого в пятницу приводит сайт газеты "Суар".

Согласно наблюдениям IRM, ежегодная средняя температура существенно возрастала в Бельгии с конца 19 века. С начала измерений в стране в 1833 году средняя температура выросла на 2,3 градуса Цельсия.

Последствиями, отмечают исследователи, стали подъем уровня моря, более частые периоды сильной жары, более мощные ливни.

По данным института, постепенное потепление сопровождается увеличением количества осадков. Так, по отношению к началу 1950-х годов среднее число дней в году, когда бывают особенно обильные ливни, удвоилось с 3 до 6.

Более частыми стали волны сильной жары. Они увеличились по продолжительности, повысилась их температура. Теперь такие залпы жары наблюдаются в среднем один раз в году, тогда как в минувшем веке это происходило не чаще раза в три года.

Северное море с 1970-х годов отвоевало у суши около десяти сантиметров. На его бельгийском побережье несколько последних десятилетий отмечается повышение уровня воды по 2-3 мм в год.

IRM пришел к заключению, что еще через несколько десятилетий зимы могут стать более дождливыми, а летние сезоны - более жаркими и сухими. Интенсивность как ливней, так и жары усилится.