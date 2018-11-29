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В РПЦ считают, что действия Варфоломея стали фактором нестабильности в Черноморском регионе и подрывают Минские соглашения

30.11.2018 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея все более приобретает политический характер и делает его фактором дестабилизации международных отношений в Черноморском регионе, считают в Московском патриархате.

"В российском обществе, среди верующих людей существует категоричное неприятие действий Фанара. Они рассматриваются как посягающие на единство Русской православной церкви", - пояснил "Интерфаксу" в пятницу источник в Московском патриархате.

Собеседник агентства отметил, что Константинопольский патриарх "не только глава малочисленной Православной церкви, но и гражданин Турции, действия которого не могут не оказывать влияния на российско-турецкие отношения".

С другой стороны, продолжил представитель РПЦ, патриарх Варфоломей "охотно участвует в процессе эскалации отношений России и Украины, подрывая позиции единственного института, обладающего миротворческим потенциалом в российско-украинских отношениях", а именно Украинской церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

"Российская и украинская общественность, а наверное, и здравомыслящие люди в политической элите обеих стран будут в скором времени задаваться вопросом, отдают ли себе турецкие партнеры отчет в том, какое значение имеет деятельность этого гражданина для нагнетания напряженности в Черноморском регионе", - добавил источник.

Более того, подчеркивает он, "без Украинской православной церкви невозможна реинтеграция Донбасса, ведь по обе стороны фронта пользуется уважением именно митрополит Онуфрий, а Церковь может выступить проводником процесса примирения, как это бывало не раз в европейской истории".

"Таким образом, турецкий гражданин патриарх Варфоломей с молчаливого согласия государства своего гражданства подрывает минский процесс и стабильность в Черноморском регионе", - заключил источник в Русской церкви.

 
 
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Деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея все более приобретает политический характер и делает его фактором дестабилизации международных...
 
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