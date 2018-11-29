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В Солигорске выступит группа «Чистый голос» с рождественской программой «Праздник песни»
30.11.2018 — Разное | Soligorsk News
21 ноября 2018 12:17 1593
С Рождественским концертом в Солигорске выступит вокальная группа "ЧИСТЫЙ ГОЛОС"
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт вокальной «Чистый голос» с рождественской программой «Праздник песни», который состоится 7 января 2019 года 18.00.
«Чистый Голос» — это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Беларуси и за рубежом, представляющий необыкновенное жанровое разнообразие. В рамках рождественской программы «Праздник песни» коллектив исполнит такие произведения как: «Как прекрасен мир», «Вдоль по Питерской», «Лявониха», «Аве мария» и др.
Приобрести и забронировать билеты теперь можно через сайт Kvitki.by и кассы Дворца культуры г.Солигорска!
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21 ноября 2018 12:17 1593 С Рождественским концертом в Солигорске выступит...
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