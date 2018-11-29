В Солигорске выступит группа «Чистый голос» с рождественской программой «Праздник песни»

«Чистый Голос» — это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Беларуси и за рубежом, представляющий необыкновенное жанровое разнообразие. В рамках рождественской программы «Праздник песни» коллектив исполнит такие произведения как: «Как прекрасен мир», «Вдоль по Питерской», «Лявониха», «Аве мария» и др.



Сегодня «Чистый голос» — это творческая группа из пяти талантливых артистов, за плечами каждого из которых большой опыт. Классика и фольклор, духовная и эстрадная музыка, романсы и современная авторская песня – каждая композиция в исполнении коллектива, будь то известная народная песня или советский шлягер, обретает новую жизнь, музыкальные произведения всех жанров изящно переплетаются между собой в одном большом празднике музыки.

