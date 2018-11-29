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Лукашенко: Льняная отрасль республики должна быть эффективнее в два раза
30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность льняной отрасли. По мнению белорусского президента, эта отрасль способна стать в два раза эффективнее. Слова главы государства приводит агентство
В пятницу белорусский лидер посетил
«Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать часть сырья по импорту», подчеркнул Лукашенко.
По его словам, данная отрасль должна быть минимум в два раза эффективнее.
«Мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует», – добавил президент.
Лукашенко подверг критике местные власти за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также его качество. На Оршанском льнокомбинате около трети мощностей остаются незагруженными, при этом часть льноволокна для переработки приходится закупать во Франции.
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В пятницу белорусский лидер посетил Оршанский льнокомбинат. Главе государства рассказали, что сейчас в мире есть только несколько стран, которые выращивают лен....
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