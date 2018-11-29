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Лукашенко: Льняная отрасль республики должна быть эффективнее в два раза

30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность льняной отрасли. По мнению белорусского президента, эта отрасль способна стать в два раза эффективнее. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

В пятницу белорусский лидер посетил Оршанский льнокомбинат. Главе государства рассказали, что сейчас в мире есть только несколько стран, которые выращивают лен. Первую строчку занимает Франция, а Беларусь находится на второй – третьей.

«Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать часть сырья по импорту», подчеркнул Лукашенко.

По его словам, данная отрасль должна быть минимум в два раза эффективнее.

«Мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует», – добавил президент.

Лукашенко подверг критике местные власти за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также его качество. На Оршанском льнокомбинате около трети мощностей остаются незагруженными, при этом часть льноволокна для переработки приходится закупать во Франции.



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В пятницу белорусский лидер посетил Оршанский льнокомбинат. Главе государства рассказали, что сейчас в мире есть только несколько стран, которые выращивают лен....
 
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