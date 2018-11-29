Более сотни журналистов два дня обсуждали тренды СМИ на VI Форуме молодых журналистов в Гродно

В Гродно прошел VI Форум молодых журналистов . Участие в нем приняли начинающие авторы республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения – всего более 120 молодых представителей СМИ из всех регионов Беларуси.







Главной обсуждаемой темой стало развитие интернет-журналистики. Первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Легкий, встретившись с юными авторами, подчеркнул, что интернет-журналистика – это далеко не новый тренд, сегодня это направление активно развивается во всем мире. И Беларусь не исключение. Главное, по мнению Павла Легкого, – подготовить качественную кадровую основу для работы с сетевыми СМИ, в том числе на региональном уровне.



– Важно, чтобы интернет-журналистика развивалась равномерно во всех регионах нашей страны, – отметил первый заместитель министра информации Павел Легкий. – Создания полноценных конвергентных площадок на базе СМИ – это требование сегодняшнего дня. Но для того, чтобы достичь успеха в этом направлении, нужны действительно образованные, качественно подготовленные кадры. Важно, чтобы не только начинающие журналисты, но и те, кто давно работает в отрасли, постоянно развивались, получали новые знания, наращивали свои компетенции.









В будущем году, по словам Павла Легкого, планируется увеличить количество обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов для молодых журналистов с участием как белорусских, так и зарубежных спикеров.



К слову, практическая часть форума была действительно насыщенной – молодые журналисты побывали на обучающих семинарах сразу нескольких успешных экспертов медиаотрасли Беларуси. В частности, речь шла о технологиях создания и эффективного продвижения YouTube-каналов, контента СМИ в социальных сетях и даже личного бренда.















Сергей Кузьменко, учредитель и директор компании Web&Market, спикер Академии Webcom, рассказал молодым журналистам о том, как правильно работать с информационным контентом в социальных сетях, и какие распространенные ошибки следует при этом учитывать.



– Многим СМИ в процессе продвижения контента через социальные сети не хватает стратегического подхода, – заметил Сергей Кузьменко. – Зачастую мы видим ленту типовых новостей. Но для начала важно четко определить портрет целевой аудитории, а затем сегментировать информацию, создав, например, не одну группу в социальной сети, а сразу несколько различной тематики, способных удовлетворить интересы конкретного круга читателей. Это один из верных путей к успеху.













Юлия Тимощук, редактор интернет-ресурса Щучинской районной газеты “Дзянніца”, с обучающих тренингов вынесла для себя много полезного:

– После участия в практических семинарах форума я поняла, что важно не столько формальное количество подписчиков, сколько охват аудитории. Люди должны ежедневно посещать твою группу – это один из главных показателей интереса читателей к предлагаемому контенту.















– Это определенно важный аспект для современных журналистов и в целом для медийной отрасли – не интуитивно определять желания пользователей, а выстраивать четкую парадигму присутствия СМИ и в интернете, и в социальных сетях. Контент сегодня – главное и от этого не уйти, а вместе с ним нужно четко определить каналы доставки медийного продукта к потребителю. И этот форум особенно полезен именно с этой точки зрения – его практичности и реальных кейсов, – рассказывает Наталья Коновод, редактор IT-отдела "Гродзенскай праўды".



В свою очередь еще один спикер нынешнего форума в свете экспонентного развития видеоформатов в интернет-сми подтверждает: YouTube – та площадка, где сходятся современные медийные форматы. Именно Михаил рассказывал на форуме в Гродно о технологиях создания и продвижения YouTube-каналов.



– Интернет видеосервисы – это совершенно иной мир, и здесь срабатывают другие правила и создания контента, и его продвижения, нежели в традиционных СМИ. Это важно понимать. Но даже предварительные метрики показывают – рекламодатели все охотнее приходят на тот же YouTube, – акцентирует спикер.











На форуме также прошел мастер-класс, который читал Денис Блищ, который разбирал принципы построения личного бренда в соцсетях.











В рамках форума торжественно вручили традиционную премию Белорусского союза журналистов «Дебют».



– Большинство работ в этом году было представлено региональными авторами, – рассказал заместитель председателя ОО «Белорусский союз журналистов» Сергей Сверкунов. – Все работы были очень интересными и достойными высокой оценки. Надо отметить, материалы оказались очень разнообразными по тематике и жанрам, но наибольшее количество из них было посвящено малой родине.









В этом году на победу в конкурсе претендовали более 30 начинающих талантливых авторов, но лауреатами премии в различных номинациях стали только 13 молодых журналистов.



Лауреатом «Дебюта» в номинации «Лучший автор региональных и корпоративных СМИ» стала молодая журналистка "Гродзенскай праўды" Анна Радюк.















