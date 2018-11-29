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Новости экономики за 30.11.2018

30.11.2018 20:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Министерство финансов готово облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.11.2018

Сейчас  идет работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему. Профильное ведомство работает с клиринговой системой по установлению корреспондентских отношений.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря

Это  поможет нерезидентам покупать ценные бумаги белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов.

БЕЛОРУССКИЕ АВТОБУСЫ В ЧЕБОКСАРАХ

Новости экономики за 30.11.2018

Белорусские автобусы будут курсировать по дорогам Чебоксар. 10 новых машин закупили для пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Глава российского региона поблагодарил представителей делегации нашей страны за расширение взаимовыгодного сотрудничества, за оперативное выполнение договоренностей, обратив внимание, что торговый оборот между странами растёт.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Новости экономики за 30.11.2018

Более 1 тыс. поддельных купюр изъяли в Беларуси с начала 2018 года. Среди подделок в лидерах – фальшивые доллары, российские рубли и евро. Из относительно экзотичных для страны валют – турецкие лиры, юани, фунты стерлингов. 
В большинстве случаев подделки привозят из-за рубежа туристы, работники иностранных предприятий или предприниматели. 

Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках
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Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Министерство финансов готово облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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