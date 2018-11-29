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Новости экономики за 30.11.2018
Новости Беларуси. Министерство финансов готово облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему. Профильное ведомство работает с клиринговой системой по установлению корреспондентских отношений.
Это поможет нерезидентам покупать ценные бумаги белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов.
БЕЛОРУССКИЕ АВТОБУСЫ В ЧЕБОКСАРАХ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Более 1 тыс. поддельных купюр изъяли в Беларуси с начала 2018 года. Среди подделок в лидерах – фальшивые доллары, российские рубли и евро. Из относительно экзотичных для страны валют – турецкие лиры, юани, фунты стерлингов.
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Новости Беларуси. Министерство финансов готово облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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