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Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках
Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в...
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