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Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках

30.11.2018 20:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках

Для юрлиц необходимое сегодня разрешение заменит регистрация валютных операций, связанных с движением капитала.  Это ускорит для белорусских компаний расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов.
Переход от разрешительного к уведомительному порядку открытия счетов за границей, отмена обязательной продажи валютной выручки – все это позитивные сигналы  потенциальным инвесторам. 

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Новости Беларуси. Нацбанк в 2019 году намерен снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Нововведение затронет и сферу бизнеса, сообщили в...
 
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