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Хакеры украли данные 500 млн клиентов гостиниц Marriott

30.11.2018 20:55 — Разное | Партизан  
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Группа Marriott International Inc объявила об утечке данных 500 млн клиентов, включающих номера паспортов и адреса.


Marriott , Варшава

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Marriott. Уточняется, что сигнал о взломе системы поступил в компанию 8 сентября, однако только 19 октября Marriott смогла расшифровать данные и понять, о каком объеме утечки идет речь.

Подчеркивается, что речь идет об утечке сочетаний имени, номеров телефона, номеров паспорта, адресов электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола 327 млн клиентов. В компании отметили, что возможна утечка данных банковских карт, однако эта информация хранится в зашифрованном виде.


 
 
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Группа Marriott International Inc объявила об утечке данных 500 млн клиентов, включающих номера паспортов и адреса.
 
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