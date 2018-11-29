Хакеры украли данные 500 млн клиентов гостиниц Marriott





Marriott , Варшава





Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Marriott. Уточняется, что сигнал о взломе системы поступил в компанию 8 сентября, однако только 19 октября Marriott смогла расшифровать данные и понять, о каком объеме утечки идет речь.









Подчеркивается, что речь идет об утечке сочетаний имени, номеров телефона, номеров паспорта, адресов электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола 327 млн клиентов. В компании отметили, что возможна утечка данных банковских карт, однако эта информация хранится в зашифрованном виде.



