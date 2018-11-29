В поездах межрегиональных линий бизнес-класса будет Wi-Fi и система усиления связи

Замначальника констатировал, что покрытие мобильной связи вдоль железных дорог республики далеко не везде идеальное, поэтому помимо технологии Wi-Fi имеющийся подвижной состав оборудуется также системой усиления сигнала связи. «Что касается нового подвижного состава, то весь он будет оборудоваться этими системами сразу», — отметил Александр Казачок.





Впервые услуга бесплатного доступа к Wi-Fi появилась в августе 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск- Гомель . Эти составы также оснащены медиасерверами. Летом нынешнего года технологией Wi-Fi оснастили четыре новых поездах PESA трехвагонного исполнения, которые курсируют в Вильнюс, Полоцк и Гродно . Шесть поездов ЭПр пятивагонного исполнения оборудованы как технологией Wi-Fi, так и системой усиления передачи сигнала мобильной связи в диапазоне 3G.









«Мы продолжаем развивать программу по оснащению ранее купленного современного моторвагонного подвижного состава сетями совместно с мобильным оператором velcom. Так, к лету 2019 года планируется оснастить технологией Wi-Fi и системой усиления связи четыре региональных поезда в четырехвагонном исполнении и шесть поездов городских линий», — рассказал заместитель начальника пассажирской службы.



