Мария Василевич вышла в полуфинал конкурса «Мисс Мира — 2018»









На прошедшем этапе красавиц разделили на 3 группы. Для победы нужно было быстрее всех пробежать, дальше прыгнуть и показать класс в заплыве. Для самой спортивной наградой стал проход сразу в финал. Больше повезло «Мисс США» Марисе Батлер.





В полуфинал же допускали по 6 девушек из каждой группы, показавших лучшие результаты. В их числе оказалась и белоруска Мария Василевич.





Финал конкурса «Мисс Мира» пройдет 8 декабря.



