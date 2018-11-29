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Мария Василевич вышла в полуфинал конкурса «Мисс Мира — 2018»
На очередном этапе конкурса «Мисс Мира» выбирали самых спортивных девушек. По его результатам «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич вышла в полуфинал соревнований, сообщили корреспонденту агентства
На прошедшем этапе красавиц разделили на 3 группы. Для победы нужно было быстрее всех пробежать, дальше прыгнуть и показать класс в заплыве. Для самой спортивной наградой стал проход сразу в финал. Больше повезло «Мисс США» Марисе Батлер.
В полуфинал же допускали по 6 девушек из каждой группы, показавших лучшие результаты. В их числе оказалась и белоруска Мария Василевич.
Финал конкурса «Мисс Мира» пройдет 8 декабря.
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На очередном этапе конкурса «Мисс Мира» выбирали самых спортивных девушек. По его результатам «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич вышла в полуфинал...
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