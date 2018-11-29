Совсем пропащего белоруса нашли в России. Он 8 лет числился в розыске

Белоруса нашли во время проверки документов у работников животноводческой точки у поселка Золотари. Оказалось, 50-летний мужчина числится в межгосударственном розыске с 2010 года.





сообщает tut.by Полиция выяснила, что восемь лет назад мужчина уехал на заработки в Москву, но потерял там паспорт и не смог заработать деньги,tut.by









«После чего все эти годы он трудился на чабанских точках (животноводческих фермах. — Прим. TUT.BY) в различных регионах России, не сообщая о своем местонахождении родственникам», — рассказали в Управлении МВД РФ по Волгоградской области.





Месяц назад белорус устроился на очередную ферму, в Палласовском районе, — там его и нашли. Информацию уже передали белорусской стороне.



