Названы три самых влиятельных фильма в истории человечества





Кадр из фильма «Психо»





передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ими стали «Волшебник страны Оз», «Звездные войны» и «Психо». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Network Science. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ими стали. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Network Science.









«Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино - на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах», - рассказывает Ливио Бьольо (Livio Bioglio) из Туринского университета (Италия).







