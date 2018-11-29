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Названы три самых влиятельных фильма в истории человечества
База данных IMDb помогла математикам «вычислить» три кинокартины, оказавших наиболее сильное влияние на развитие искусства.
Кадр из фильма «Психо»
Как
«Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино - на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах», - рассказывает Ливио Бьольо (Livio Bioglio) из Туринского университета (Италия).
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База данных IMDb помогла математикам «вычислить» три кинокартины, оказавших наиболее сильное влияние на развитие искусства.
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