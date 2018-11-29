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Саммит G20 может завершиться без итогового совместного заявления лидеров - СМИ

30.11.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Дипломаты стран G20 в пятницу провели трудные переговоры вокруг финального заявления для саммита в Буэнос-Айресе, столкнувшись с возможностью завершения саммита без совместного заявления, сообщает агентство AP со ссылкой на два источника среди европейских дипломатов.

Наибольшие сложности вызвали формулировки, касающиеся Парижского соглашения по климату и Всемирной торговой организации, отмечает агентство.

Делегации из Европы попытались прийти к общей позиции и могут опубликовать собственное заявление, если им не удастся договориться с США или другими странами, отмечает AP. Лидеры европейских стран, указывает агентство, встречались в пятницу утром в Буэнос-Айресе, чтобы наметить общую позицию по торговле, климату и убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Председатель Европейского совета Дональд Туск позднее заявил в Twitter, что страны ЕС на саммите G20 "скоординировали позиции по торговле, климату".

"По Хашкаджи мы пришли к согласию, что необходимо срочно установить, что случилось 2 октября", - добавил он.

Франция, отмечает агентство, пытается создать коалиции по некоторым вопросам, чтобы попытаться "спасти дух" G20, если не удастся достигнуть соглашения между всеми участниками.

Встреча G20, как предполагалось, должна была сфокусироваться на развитии, инфраструктуре и инвестициях, но, отмечает AP, когда саммит начался, эти темы, кажется, ушли на второй план, вытесненные такими спорными вопросами, как торговое соглашение США и Китая и недавний конфликт между Россией и Украиной.

На саммите происходит сразу несколько привлекающих внимание СМИ событий. Так, впервые с иностранным визитом после убийства Дж.Хашкаджи на публике появляется наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Кроме того, Канада, США и Мексика в пятницу после продолжительных переговоров подписали соглашение USMCA, призванное заменить NAFTA. Также внимание СМИ привлекает ситуация вокруг Керченского пролива.

Саммит G20 завершится в субботу, 1 декабря.

 
 
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Дипломаты стран G20 в пятницу провели трудные переговоры вокруг финального заявления для саммита в Буэнос-Айресе, столкнувшись с возможностью завершения саммита...
 
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