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Макрофинансовая помощь ЕС в объеме EUR500 млн поступит в Украину в течение нескольких дней - Порошенко

30.11.2018 20:12 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что макрофинансовая помощь Европейского Союза в объеме EUR500 млн поступит в Украину в течение нескольких дней.

"Принято решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, и в течение короткого времени - нескольких дней - макрофинансовая помощь поступит (в Украину - ИФ) в размерах 500 млн евро", - сказал президент, выступая на заседании Совета регионального развития Хмельницкой области в пятницу.

Ранее в этот день П.Порошенко сообщил, что Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме EUR500 млн.

Согласно обнародованному в пятницу днем сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

В частности, к этим условиям относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", - пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии проинформировали, что благодаря первому траншу общая сумма макрофинансовой помощи достигла EUR3,3 млрд.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что макрофинансовая помощь Европейского Союза в объеме EUR500 млн поступит в Украину в течение нескольких дней.
 
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