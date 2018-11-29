В Жлобинской центральной библиотеке прошла творческая встреча с писателем А.А. Черёминым

В Жлобинской центральной районной библиотеке 29 ноября прошла творческая встреча «История Родины на страницах любимых книг» с профессором, историком, писателем Александром Черёминым.

Из под его пера вышло более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств, исчезнувших государств, истории государственных учреждений, краеведению, военной истории, антитеррору, генеалогии, нумизматике, фалеристике, палеографии, топонимике, политологии, геополитике, биографии выдающихся деятелей.

Посетители библиотеки познакомились биографией и творчеством писателя. Александр Александрович провел презентацию книг, ответил на вопросы.





Библиотека пополнилась новыми книгами автора, которые были презентованы на встрече - «Награды СССР за труд», «Награды СССР за боевые заслуги», «Священная дружина. Антитеррор», «Касимовское ханство (XV-XVII века)» и др.

Елена Храменкова.

Фото автора.

































Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



