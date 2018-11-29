|
В Жлобинской центральной библиотеке прошла творческая встреча с писателем А.А. Черёминым
30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобинской центральной районной библиотеке 29 ноября прошла творческая встреча «История Родины на страницах любимых книг» с профессором, историком, писателем Александром Черёминым.
Из под его пера вышло более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств, исчезнувших государств, истории государственных учреждений, краеведению, военной истории, антитеррору, генеалогии, нумизматике, фалеристике, палеографии, топонимике, политологии, геополитике, биографии выдающихся деятелей.
Посетители библиотеки познакомились биографией и творчеством писателя. Александр Александрович провел презентацию книг, ответил на вопросы.
Библиотека пополнилась новыми книгами автора, которые были презентованы на встрече - «Награды СССР за труд», «Награды СССР за боевые заслуги», «Священная дружина. Антитеррор», «Касимовское ханство (XV-XVII века)» и др.
Елена Храменкова.
Фото автора.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жлобинской центральной районной библиотеке 29 ноября прошла творческая встреча «История Родины на страницах любимых книг» с профессором, историком,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)