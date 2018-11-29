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В Жлобинской центральной библиотеке прошла творческая встреча с писателем А.А. Черёминым

30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинской центральной библиотеке прошла творческая встреча с писателем А.А. Черёминым

В Жлобинской центральной районной библиотеке 29 ноября прошла творческая встреча «История Родины на страницах любимых книг» с профессором, историком, писателем Александром Черёминым.

Из под его пера вышло более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств, исчезнувших государств, истории государственных учреждений, краеведению, военной истории, антитеррору, генеалогии, нумизматике, фалеристике, палеографии, топонимике, политологии, геополитике, биографии выдающихся деятелей.

Посетители библиотеки познакомились биографией и творчеством писателя. Александр Александрович провел презентацию книг, ответил на вопросы.


Библиотека пополнилась  новыми книгами автора, которые были презентованы на встрече - «Награды СССР за труд», «Награды СССР за боевые заслуги», «Священная дружина. Антитеррор», «Касимовское ханство (XV-XVII века)» и др.

Елена Храменкова.

Фото автора.









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В Жлобинской центральной районной библиотеке 29 ноября прошла творческая встреча «История Родины на страницах любимых книг» с профессором, историком,...
 
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