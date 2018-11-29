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Помогут ли слепому на улице? В Слуцке провели социальный эксперимент

30.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане Назар и Влад из группы «BY Pranks TV» совместно с сайтом SlutskGorod провели на улицах Слуцка социальный эксперимент: помогут ли горожане человеку с белой тростью? 

Когда мы увидели, что многие люди проходят мимо и не пытаются помочь слепому, было решено ужесточить эксперимент. По задумке, главный герой задевал случайного прохожего, который на эмоциях толкал его.

Что из этого получилось, смотрите в видео.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчане Назар и Влад из группы «BY Pranks TV» совместно с сайтом SlutskGorod провели на улицах Слуцка социальный эксперимент: помогут ли горожане человеку с белой тростью?
 
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