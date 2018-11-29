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Шелковистый, как волосы. Беларусь сделает лен прибыльным

30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь должна зарабатывать на льне, но почему-то этого не делает, об этом президент страны Александр Лукашенко сегодня говорил во время поездки в город Орша. Какие поручения он дал аграриям и производителям, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

«Вот смотрите, какой лен наш красивый, шелковистый, как волосы», – рекламирует свою продукцию Раиса Нестерова.

В день работница выпускает несколько километров льноволокна. За 46 лет работы на фабрике произвела столько, что можно земной шар опоясать. На пенсию уходить не хочет: сейчас на предприятии новые станки, никакого ручного труда. 

«Раньше мы катушки снимали на ровничных машинах и носили на руках их. А сейчас сняли и пошли», – радуется она.

Фабрика готова работать на полную мощность, но не хватает сырья. Глава государства удивлен: Беларусь вторая в мире после Франции по производству льна. Но отрасль развивается медленно. 

Ученые-селекционеры кивают на аграриев, а те пеняют на погоду. У президента ко всем жесткие требования. 

«А спрашиваю: это саботаж или упущение? Если в будущем году вместе с Гусаковым не проконтролируешь технологии возделывания льна, а ты это не обеспечишь, вы в наручниках пойдете в тюрьму. Я вам клянусь!» – отчитывает подчиненных президент.

Страна должна зарабатывать на северном шелке, уверен он. Засевать больше полей, вывести свои сорта, строго соблюдать технологию выращивания. 

Лен – капризная культура. Не внес вовремя удобрения, длинного волокна для производства ткани не получишь.

«Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать. И эта отрасль должна быть в течение трех лет, по моим расчетам, минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует», – уверен Лукашенко.

Фабрика начала эксперимент: переработала короткое льноволокно, по сути неликвид для текстильщиков, и получила ватные палочки, диски, подгузники. 

«Взять под контроль. Выделить средства и построить. Строить надо мгновенно. Технология понятна, оборудование понятно», – требует глава государства.

Президент заявил и о том, что пора защищать свой текстильный рынок, ведь все фабрики в стране после модернизации выпускают ткани из льна и шерсти мирового уровня. Поэтому Лукашенко ждет, когда ему из белорусских тканей сошьют костюм.

А губернаторам глава государства поручил провести эксперимент: засеять поля белорусскими семенами и импортными и в зависимости от урожая решить, что надо закупать в будущем.



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Беларусь должна зарабатывать на льне, но почему-то этого не делает, об этом президент говорил во время поездки в город Орша.
 
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Светлы шлях
Единство
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