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Шелковистый, как волосы. Беларусь сделает лен прибыльным
30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь должна зарабатывать на льне, но почему-то этого не делает, об этом президент страны
В день работница выпускает несколько километров льноволокна. За 46 лет работы на фабрике произвела столько, что можно земной шар опоясать. На пенсию уходить не хочет: сейчас на предприятии новые станки, никакого ручного труда.
«Раньше мы катушки снимали на ровничных машинах и носили на руках их. А сейчас сняли и пошли», – радуется она.
Фабрика готова работать на полную мощность, но не хватает сырья. Глава государства удивлен: Беларусь вторая в мире после
Ученые-селекционеры кивают на аграриев, а те пеняют на погоду. У президента ко всем жесткие требования.
Страна должна зарабатывать на северном шелке, уверен он. Засевать больше полей, вывести свои сорта, строго соблюдать технологию выращивания.
Лен – капризная культура. Не внес вовремя удобрения, длинного волокна для производства ткани не получишь.
Фабрика начала эксперимент: переработала короткое льноволокно, по сути неликвид для текстильщиков, и получила ватные палочки, диски, подгузники.
Президент заявил и о том, что пора защищать свой текстильный рынок, ведь все фабрики в стране после модернизации выпускают ткани из льна и шерсти мирового уровня. Поэтому Лукашенко ждет, когда ему из белорусских тканей сошьют костюм.
А губернаторам глава государства поручил провести эксперимент: засеять поля белорусскими семенами и импортными и в зависимости от урожая решить, что надо закупать в будущем.
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Беларусь должна зарабатывать на льне, но почему-то этого не делает, об этом президент говорил во время поездки в город Орша.
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