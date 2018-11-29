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«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
Новости Беларуси. Льняная отрасль должна работать эффективнее. Для этого нужно сократить импорт: в том числе сырья и запчастей для техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие задачи поставил Александр Лукашенко во время совещания по развитию льноводства. Перед тем, как приступить к предметному разговору, Президент ознакомился с работой Оршанского льнокомбината – крупнейшего в Европе производства в этой области. По мнению главы государства, несмотря на масштабную модернизацию предприятия, должной отдачи здесь пока нет.
Оршанский льнокомбинат – крупнейший в Европе. Аналогичных в ЕС уже нет, не выдержали конкуренции. №1 по льну сегодня в мире – французы, за ними идут китайцы, Беларусь чуть-чуть отстает. Уже серьезная позиция. Но то, что льнокомбинат в Орше на плаву, заслуга государства. Много лет отрасль субсидируется и модернизируется. Речь ведь – о всех льнозаводах страны.
Алла Сулимова работает на комбинате 22 года. Ее мама тоже отдала предприятию всю жизнь. Ну и заложила семейную династию ткачих – еще две ее дочки работают со льном. Сейчас здесь 4 тысячи сотрудников. Наверное, может быть и больше. За несколько десятилетий Оршанский льнокомбинат обеспечил не одно поколение работой. Государство хочет, чтобы предприятие развивалось, для этого и модернизируется вся отрасль. Построенная по китайскому проекту фабрика стала выпускать в 3,5 раза больше ассортимента продукции.
Алла Сулимова, ткач ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Здесь производят суровые ткани, после обработки из них шьется эко-одежда. И еще белорусские джинсы, и японское кимоно. В отличие от синтетики, лен буквально «дышит», человеку в такой одежде комфортно. Прочнее хлопка. А льняное постельное белье – самое лучшее. Обычное полотенце выдерживает 50 стирок, а оршанское – 300. Оборудование на фабрике – одно из лучших.
Игорь Ещенко, начальник управления развития ассортимента и рекламы продукции ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Лен – элитное, но трудное для обработки сырье. Сделать из него ткань – сложнейший процесс. Полный цикл включает более 100 технологических операций. Добротного волокна – это так называемый лен-долгунец – в Беларуси выращивается пока недостаточно. Но ведь модницам все равно – они ждут качества. Не будет белорусского, купят китайское. Вот и выходит, надо закупать зарубежное сырье. Но когда-то надо перестать кормить бельгийских или французских фермеров.
После модернизации география поставок белорусского льна расширилась. Основной рынок – Евросоюз, хотя наши вещи можно найти и в Канаде, Бразилии, Японии. Александр Лукашенко ознакомился с модернизированными цехами и готовой продукцией. Ассортимент вырос, но его можно увеличить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мало того, что это политическая культура, самое главное, что этого льна не хватает в мире
Никто не хочет заниматься льном, потому что это культура тяжелая. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины, плюс бумага. Надо углубляться, это к тому, что я говорил в Витебске, 20-30 миллионов долларов – на выходе прекрасный продукт. Тем более, есть желание. Вопрос номер один – это глубинная переработка льна. Все равно короткое волокно будет всегда, больше или меньше, но будет.
Вырастить качественный лен и обработать его – пока проблема. Но у белорусов есть присказка: посеешь лен – пожнешь золото. Сегодня это означает занять свободные ниши на рынке. Продукция из льна – тот самый случай. Конечно, надо покупать белорусское, но сначала надо сделать его качественным, а это получается, если любишь свое, дело, продукт.
Александр Лукашенко:
Давно приняли решение заниматься льном. Сегодня уже поздно спорить, правильно ли мы это сделали. Я считал, считаю и вы убедились в том, что мы поступили правильно.
Посмотрите, раньше Франция, Китай, Россия, по мелочи Нидерланды, Бельгия, мы, Казахстан, может быть, немного занимались возделыванием льна. Мы были на каком-то там 6-7 месте, если не брать Советский Союз.
Что касается переработки и производства тканей, то мы всегда были на высоте. Что происходит сейчас? Я отвечаю на вопрос, правильно ли мы поступили, что ввязались в модернизацию этого предприятия?
Оршанский льнокомбинат – это пока 8% мирового рынка технических тканей из льна. Но ведь это всего одна статья экспорта. А их могут быть десятки. Северный шелк нужен всем: от домохозяек и модниц до медиков и пожарных
Александр Лукашенко:
Но, казалось бы, почему у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно к этому относимся. Походя по этим цехам, руководитель предприятия просто обмолвился, вот короткое волокно, это сделали, это сделали. Прекрасные ткани делают из короткого волокна. Мы их видели.
Но это всего 30-35% он переработал короткого лучшего волокна. А остальные 70%? Вопрос, что надо было закупить на 15-20 миллионов по одной линии, 15-20 миллионов – по второй линии подтехнологии, которые мы знаем, и производить папиросную бумагу, медицинского назначения продукцию. Цена импорта сегодня 85 миллионов долларов ежегодно, мы это все завозим в страну, а цена производства 20 плюс 20 миллионов – грубо 40, а то обойдемся и меньше. Я уверен.
Так почему мы до сих пор не осуществили более глубокую переработку этого нашего богатства, льна?
Мы правильно приняли решение, что спасли возделывание льна. Мы правильно приняли решение, что занялись модернизацией льнозаводов, предприятий по переработке льна. Абсолютно правильно параллельно, а может быть раньше, начали модернизацию льнокомбината.
Но самое главное – что мы не занимаемся углубленной переработкой этой культуры. Нужно решить эти три-четыре вопроса, которые были поставлены в ходе посещения фабрики. Нужны оперативные ответы на эти вопросы.
Вообще, лён в текстильной промышленности – это очень выгодный элемент. Только он единственный ежегодно воспроизводимый вид сырья. Не случайно его называют золотом. Возрождение этого промысла в Беларуси: это и заводы с рабочими местами и новые продукты, как льняное масло, например.
Александр Лукашенко:
Не дай бог, Михаил Иванович, вы до сих пор завозите хоть один килограмм этого масла. Пеняйте сами на себя.
Определена технология выращивания льна. Идет модернизация перерабатывающих производств, но нужны и темпы. Все это следует делать скорее и одновременно на совесть. Предприятия позволят трудиться поколениям белорусов.
Александр Лукашенко:
Но ситуация в льноотрасли не радужная. Нужно сказать, что какой-то маленький прирост есть, динамика в нужном направлении. И не только потому, что рынок помог нам, спрос пошел, ну еще как-то зашевелились. И в хозяйствах начали больше внимания уделять этому льну, но это же слезы.
Есть проблема – нужно решение. Вот схема работы на сегодняшнем совещании в Орше. Не соблюдение технологий – удар по урожаю льна, а значит и работе всей отрасли. Это, кстати, вопрос к аграриям.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Лукашенко:
Поручение Президента по семеноводству – льностанций должно быть ровно столько, сколько нужно. Ни больше не меньше. Тогда и оснастить их оборудованием будет легче, и контролировать тоже.
Александр Лукашенко:
Ситуации, когда закупленное оборудование годами лежит без работы, просто недопустимы. А это потерянные деньги, упущенное время и не созданные рабочие места. Есть и резервы по технике, нужной для льна. Зачем покупать новое, если можно отремонтировать старую, но годную? Во всем нужен хозяйственный подход.
Александр Лукашенко:
За зиму надо восстановить эти несчастные сеялки. Восстановить все надо. Есть что покупать без ваших этих оборачивателей.
Я считаю, что у нас все есть. Нужно восстановить все, что сегодня под забором брошено, и работать надо.
Не обошли вниманием такую острую тему, как нечистоплотные на руку управленцы и коррупция. В общем, у каждой ошибки есть конкретный автор. И либо она должна быть исправлена, либо наказан виновный. К сожалению, когда речь идет об импорте, то это бывает широкое поле для злоупотреблений.
Александр Лукашенко:
Уже сейчас соберите заказы, допустим, льнокомбинат. Он скажет из этих машин основные узлы, которые им приходится здесь ремонтировать. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше.
После льняной темы обсудили и другие социально-экономические вопросы, проблемы предприятий, которые у всех на слуху. Орша – все-таки пилотный проект, на котором отработали технологии и методы по развитию других городов Беларуси.
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«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
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Александр Лукашенко поставил задачу сократить импорт сырья и запчастей для техники в льноводстве
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Новости Беларуси. Льняная отрасль должна работать эффективнее. Для этого нужно сократить импорт: в том числе сырья и запчастей для техники, сообщили в программе...
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