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Документ о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готов к подписанию

30.11.2018 21:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Межпарламентский документ о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готов к подписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно во время заседания межведомственной рабочей группы, которая разрабатывает рекомендации по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве и унификацией законов Беларуси и России в этой сфере.

Документ о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готов к подписанию

Напомним, работа над проектом соглашения велась больше года и, как ожидается, окончательный порядок перемещения иностранных туристов по территории Беларуси и России будет утвержден 13 декабря в Бресте на заседании Совмина Союзного государства.

Документ о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готов к подписанию
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Теги: Брест, Минск
 
 
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