Новости Беларуси. Межпарламентский документ о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готов к подписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно во время заседания межведомственной рабочей группы, которая разрабатывает рекомендации по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве и унификацией законов Беларуси и России в этой сфере.





Напомним, работа над проектом соглашения велась больше года и, как ожидается, окончательный порядок перемещения иностранных туристов по территории Беларуси и России будет утвержден 13 декабря в Бресте на заседании Совмина Союзного государства.



