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Российские военные заявляют о концентрации войск НАТО у границ РФ под прикрытием учений

30.11.2018 21:54 — Разное | Интерфакс  
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Североатлантический альянс использует учения для концентрации войск и тяжелой техники у российских границ, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", - сказал А.Фомин журналистам в Москве в пятницу.

"За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней", - сказал А.Фомин, имея в виду потери советской армии на территории Польши во время Второй мировой войны.

"И теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу", - сказал А.Фомин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что планы правительства Польши разместить у себя на постоянной основе дивизию вооружённых сил США угрожают региональной безопасности.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал С.Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка войск на западном стратегическом направлении усиливается за счет формирования трёх новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Ельне (Смоленская область), Воронежской и Ростовской областях.

С.Шойгу заявлял, что две новые дивизии создаются в Западном военном округе и одна в Южном военном округе для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.

В 2014 году в Западном военном округе была воссоздана Первая танковая армия. Ее войска дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтийского флота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. В 2018 году российские военные официально подтвердили, что в Калининградской области развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

 
 
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Североатлантический альянс использует учения для концентрации войск и тяжелой техники у российских границ, заявил заместитель министра обороны РФ...
 
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