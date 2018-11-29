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Трамп подтвердил, что отменил встречу с Путиным только из-за Украины

30.11.2018 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что принял решение об отмене запланированной на полях G20 встречи с лидером России Владимиром Путиным только из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того, что произошло с кораблями и с моряками, это была единственная причина", - заявил он после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе.

Выдержки из выступления Д.Трампа показало американское телевидение.

Кроме того, Д.Трамп в очередной раз выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации, после которого, как он заверил, можно будет провести встречу с президентом России.

"Мы этим недовольны. Никто этим не доволен (инцидентом в Керченском проливе - ИФ) Будем надеяться, что им вскоре удастся это урегулировать, потому что мы ждем встречу с президентом Путиным", - отметил он.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с В.Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - добавил Д.Трамп.

Заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино позднее пояснил, что "агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и (Д.Трампом) был послан сильный сигнал". На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Р.Палладино ответил: "Изоляция".

В пятницу вечером перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе Д.Трамп и В.Путин не поприветствовали друг друга. В.Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Д.Трамп прошел мимо него.

 
 
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Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, что принял решение об отмене запланированной на полях G20 встречи с лидером России Владимиром Путиным только...
 
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