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Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.
Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.
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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно...
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