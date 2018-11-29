Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.