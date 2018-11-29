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Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

30.11.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске представили талисман II Европейских игр. Символом главного спортивного события в Беларуси в следующем году станет лисенок Лесик. Участие в презентации...
 
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