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Экотехнологии: в Беларуси начали производить льняное топливо

30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Топливные брикеты из отходов переработки льна начали производить в Беларуси. 

Это дешевое экологическое топливо делают из толстых стеблей. Им уже отапливают небольшие производственные помещения в стране. В ближайшее время производители начнут поставлять брикеты в Европу по 60 тонн ежемесячно. 

«Кастробрикеты более теплоемкие, чем наш традиционный торф. Сейчас есть договоренности с Польшей и с Прибалтикой на поставку на экспорт», – сообщил директор льнозавода Виктор Арестович.

Основной продукт такого производства – льняное волокно. Его отправляют на экспорт в Россию, Китай и страны Балтии.

Напомним, в пятницу президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна зарабатывать на льне

 



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Дешевое экологическое топливо делают из толстых стеблей. Им уже отапливают небольшие производственные помещения в стране.
 
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