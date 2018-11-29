Экотехнологии: в Беларуси начали производить льняное топливо

Топливные брикеты из отходов переработки льна начали производить в Беларуси.

Это дешевое экологическое топливо делают из толстых стеблей. Им уже отапливают небольшие производственные помещения в стране. В ближайшее время производители начнут поставлять брикеты в Европу по 60 тонн ежемесячно.

«Кастробрикеты более теплоемкие, чем наш традиционный торф. Сейчас есть договоренности с Польшей и с Прибалтикой на поставку на экспорт», – сообщил директор льнозавода Виктор Арестович.

Основной продукт такого производства – льняное волокно. Его отправляют на экспорт в Россию, Китай и страны Балтии.