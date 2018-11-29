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Экотехнологии: в Беларуси начали производить льняное топливо
30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Топливные брикеты из отходов переработки льна начали производить в Беларуси.
Это дешевое экологическое топливо делают из толстых стеблей. Им уже отапливают небольшие производственные помещения в стране. В ближайшее время производители начнут поставлять брикеты в Европу по 60 тонн ежемесячно.
«Кастробрикеты более теплоемкие, чем наш традиционный торф. Сейчас есть договоренности с Польшей и с Прибалтикой на поставку на экспорт», – сообщил директор льнозавода Виктор Арестович.
Основной продукт такого производства – льняное волокно. Его отправляют на экспорт в Россию, Китай и страны Балтии.
Напомним, в пятницу президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна
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Дешевое экологическое топливо делают из толстых стеблей. Им уже отапливают небольшие производственные помещения в стране.
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