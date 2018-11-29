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Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

30.11.2018 22:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В столице накануне Дня инвалидов проходят акции в поддержку людей с ограниченными возможностями,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

В Ленинском районе при участии представителей власти, общественных организаций и депутатов ещё раз напомнили о необходимости внимания и заботы к людям с ограниченными возможностями. В этот вечер своими улыбками, песнями и танцами делились воспитанники учебных заведений и участники общественных организаций.

Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

Сергей Ефимов, начальник управления социальной защиты администрации Ленинского района:
Человеком с ограниченными возможностями не всегда рождаются, порой им становятся. Мы думаем, что это коснется кого-то другого, но не нас. Когда это случается, человек, как правило, замыкается, уходит от общества.

Учитывая, что у тебя есть какое-то ограничение, с этим все-таки можно жить, добиваться успехов и вести полноценную жизнь.

Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

Всего в Ленинском районе около 15 тыс. человек с ограниченными возможностями. В столице создаются все условия, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Это и обязательное наличие пандусов, лифтов в местах общего пользования, различные благотворительные акции, гуманитарная и социальная помощь.
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В столице накануне Дня инвалидов проходят акции в поддержку людей с ограниченными возможностями,  сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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