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Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов
Новости Беларуси. В столице накануне Дня инвалидов проходят акции в поддержку людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Ленинском районе при участии представителей власти, общественных организаций и депутатов ещё раз напомнили о необходимости внимания и заботы к людям с ограниченными возможностями. В этот вечер своими улыбками, песнями и танцами делились воспитанники учебных заведений и участники общественных организаций.
Сергей Ефимов, начальник управления социальной защиты администрации Ленинского района:
Учитывая, что у тебя есть какое-то ограничение, с этим все-таки можно жить, добиваться успехов и вести полноценную жизнь.
Всего в Ленинском районе около 15 тыс. человек с ограниченными возможностями. В столице создаются все условия, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Это и обязательное наличие пандусов, лифтов в местах общего пользования, различные благотворительные акции, гуманитарная и социальная помощь.
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Новости Беларуси. В столице накануне Дня инвалидов проходят акции в поддержку людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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