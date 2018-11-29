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40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

30.11.2018 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Призвание – помогать. Минская больница скорой медицинской помощи отмечает 40-летие,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

Первого пациента БСМП приняла в 1978 году. С тех пор учреждение пережило немало этапов развития. Сегодня больница ежегодно принимает 70 тысяч человек. Здесь одновременно могут проводить до 20 операций.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

БСМП является клинической базой Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Сюда доставляют пациентов при ЧП. Здесь также хранятся республиканские запасы донорской крови.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Мы пользуемся самыми современными технологиями. Это нейронавигация в хирургии, нейромикроскоп. Большинство операционных оборудовано эндовидеохирургическими комплексами. То есть идут малоинвазивные лапороскопические операции.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы сейчас работаем над открытием нового отделения экстренной помощи, где будет вся помощь оказываться с колёс и с новыми подходами. Идёт проектирование и вертолётной площадки, чтобы доставляли пациентов со всей станы.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

Коллектив БСМП – это одни из лучших медиков Беларуси. Всего в учреждении трудится 1 700 врачей и медработников.
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Новости Беларуси. Призвание – помогать. Минская больница скорой медицинской помощи отмечает 40-летие,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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