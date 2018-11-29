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40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей
Новости Беларуси. Призвание – помогать. Минская больница скорой медицинской помощи отмечает 40-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первого пациента БСМП приняла в 1978 году. С тех пор учреждение пережило немало этапов развития. Сегодня больница ежегодно принимает 70 тысяч человек. Здесь одновременно могут проводить до 20 операций.
БСМП является клинической базой Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Сюда доставляют пациентов при ЧП. Здесь также хранятся республиканские запасы донорской крови.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Коллектив БСМП – это одни из лучших медиков Беларуси. Всего в учреждении трудится 1 700 врачей и медработников.
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40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей
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Новости Беларуси. Призвание – помогать. Минская больница скорой медицинской помощи отмечает 40-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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