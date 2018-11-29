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Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси
Новости Беларуси. Первый в Беларуси. Дом с использованием электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи открыли в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря белорусской АЭС электроэнергии в стране будет в избытке. Поэтому и начали строить такие дома – по одному в каждом регионе.
Уже завтра молодые супруги начнут перевозить вещи в уютную двушку. Артем и Вика приехали из Витебска в Лиозно по распределению. И даже не ожидали, что всего через 4 месяца сменят 11-метровую комнату в общежитии.
Виктория Кужелевич, новосёл:
Дом называют экспериментальным. Он первый в стране, где плиты, батареи и вода будут нагреваться за счет электроэнергии.
Анастасия Аласания, СТВ:
А кому, как не молодежи, участвовать в эксперименте? Ключи от квартир получили молодые специалисты. Теперь им предстоит тестировать первый электродом.
Алина Перепечина, новосёл:
Татьяна Кальниш, новосёл:
Плюс домов на электричестве, отмечают специалисты, в том, что не нужно подводить лишние коммуникации. Например, дорогостоящую теплотрассу. Это минимум на 5% удешевляет проект.
Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:
Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Сэкономить можно будет на древесине или газу, которыми сегодня обогревают жилые дома. Тем более, что электричества в стране совсем скоро будет в избытке. Первый реактор на Островецкой АЭС планируют запустить уже через год.
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси. Дом с использованием электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи открыли в Лиозно, сообщили в программе...
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