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Микроавтобус сбил двух пешеходов в п.Ждановичи

30.11.2018 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Микроавтобус сбил двух пешеходов в поселке Ждановичи вечером 29 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Микроавтобус сбил двух пешеходов в п.Ждановичи

В результате ДТП погибла 25-летняя девушка, а 23-летний парень с травмами доставлен в больницу. Установлено, что они не были указаны световозвращающими элементами.
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Новости Беларуси. Микроавтобус сбил двух пешеходов в поселке Ждановичи вечером 29 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате ДТП погибла...
 
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