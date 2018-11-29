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Микроавтобус сбил двух пешеходов в п.Ждановичи
Новости Беларуси. Микроавтобус сбил двух пешеходов в поселке Ждановичи вечером 29 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате ДТП погибла 25-летняя девушка, а 23-летний парень с травмами доставлен в больницу. Установлено, что они не были указаны световозвращающими элементами.
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Новости Беларуси. Микроавтобус сбил двух пешеходов в поселке Ждановичи вечером 29 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате ДТП погибла...
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