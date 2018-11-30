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30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

30.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

Уже  первый выход  семи очаровательных женщин в национальных костюмах показал, что все они талантливы, одарены богатым интеллектом,  и, конечно же, яркой индивидуальной красотой и обаянием. Но самое главное, что их объединяет — все они любящие МАМЫ и каждая была достойна победы. И только заключительный конкурс «Дефиле в вечерних платьях» повлиял на окончательное решение жюри.


30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

Под бурные аплодисменты зрителей члены жюри объявляют результаты конкурса. Победительницей  в  номинации «Миссис Шарм» признана Елена Лялько, «Миссис Очарование» — Александра Вильчевская, «Миссис Артистизм» признана Виктория Дорда. Сразу два титула «Миссис Элегантность» и «Миссис зрительских симпатий» — достались Марине Пилипайть.  

«Миссис Современная Мама» стала Наталья Добродей .

В номинации «Вице Миссис» победительницей признана Наталья Бутрим.  А главной героиней праздника и первой в истории района «Миссис Вороновщины-2018 стала Светлана Стецевич.

Всем участницам праздника красоты были вручены букеты цветов, подарки от спонсоров-партнеров: косметической компании «Мэри Кэй», сектора культуры райисполкома, физкультурно-оздоровительного салона «Афродита», районных организаций ОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ», сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, магазина компьютерной техники «Окей».


30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

Талант ведущих Олега Косаренко и Алексея Бурча, а также роскошное световое и лазерное шоу, выступления театра моды «Спадчына» из Волковысска  и местных артистов эстрады  подарили всем зрителям незабываемые мгновения 4-часового праздника красоты.

Великолепный праздник! Смотрите и наслаждайтесь!

Новостной репортаж для вас подготовили Олег БЕЛЬСКИЙ и Викентий ЯКОВИЧ.


30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

 

 


30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».
30 ноября в Вороново прошел первый в истории района конкурс красоты «Миссис Вороновщина -2018».

 
 
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Уже  первый выход  семи очаровательных женщин в национальных костюмах показал, что все они талантливы, одарены богатым интеллектом,  и, конечно же, яркой...
 
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