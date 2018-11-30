«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов









– Способность к пению открыла в себе, когда стала посещать отделение дневного пребывания для инвалидов при районном центре социального обслуживания населения. С тех пор уже дважды была участницей фестиваля «Славянский базар в Витебске», часто выступаю на праздниках в родном городе. А еще вышиваю крестиком и делаю картины из камней, – рассказывает о своем творчестве Юлия.

А вот о том, почему ей приходится передвигаться в инвалидной коляске, обмолвилась в нескольких словах: «Это у меня с младенчества». Несмотря на особенности, девушка живет полноценной жизнью. Шесть лет замужем, с будущим мужем познакомились случайно во дворе дома, где жила с родителями. Молодой семье районная власть выделила социальную квартиру. Юля успевает по хозяйству справиться и посетить отделение дневного пребывания для инвалидов, которое дает много возможностей для развития людей с особенностями. Есть даже своя швейная мастерская, где Юле и сшили ее сверкающее концертное платье.







27-летний Виталий Крейдич из агрогородка Гезгалы Дятловского района с четырехлетнего возраста не видит мир. Но для него это никогда не было помехой для занятий творчеством. В школе искусств освоил скрипку, в музыкальном колледже – альт. Играет в рок-группе, а на фестиваль приехал с эстрадной песней «Территория сердца». Ее он исполнил вместе с руководителем Дятловского театра ростовых кукол Натальей Бузук.

– Если чего-то очень захотеть, то ничто не может помешать, даже отсутствие зрения. К своей будущей жене Анастасии, с которой познакомился по интернету, самостоятельно ездил в Россию на свидания. Теперь мы вместе, и у нас растет сын Владислав, – рассказывает о своей личной жизни Виталий.

Его супруга тоже инвалид по зрению. Находится в декретном отпуске, свободное время пишет статьи в специализированные журналы для незрячих. Люди семейные, но стараются регулярно посещать отделение дневного пребывания для инвалидов. К слову, Виталий сам когда-то там работал, обучал компьютерной грамотности – по специальности он оператор ЭВМ.





Марк Стальчинский из Сморгони приехал в Гродно, чтобы со своим старшим товарищем – социальным работником Александром Хоревко – исполнить любимую песню «Домик окнами в сад». Парень 27 лет живет с двигательным расстройством, но научился преодолевать его. Любит кататься на велосипеде, ходить на рыбалку. В отделении дневного пребывания для инвалидов увлекся вокалом, что и привело его на сцену.

У каждого из двухсот участников областного фестиваля творчества молодых инвалидов своя история жизни, но объединяет их всех увлечение творчеством, желание быть на сцене и дарить окружающим радость.







– В области работает 20 отделений дневного пребывания для инвалидов, которые буквально стали вторым домом для людей с ограниченными возможностями. Так принято называть эту категорию людей, но зачастую это сильные духом личности, которые способны на то, что не всегда под силу даже здоровым. У них мы можем учиться оптимизму, стойкости и мудрости, – отметила заместитель начальника комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник.

Областной фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе – мы сильнее!» прошел десятый раз. Организаторами выступили комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, администрация Ленинского района города Гродно при поддержке общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский фонд мира», «Белорусский детский фонд», «Белорусское общество инвалидов».







