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«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

30.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Постараюсь спеть так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску», – с таким девизом 28-летняя Юлия Палхович из Слонима вышла на сцену областного фестиваля творчества молодых инвалидов. Голос звучал сказочно, хотелось ловить каждую эмоцию солистки, сама она была в шикарном черном платье. Вместе с артистом районного центра культуры и отдыха Александром Наваленко исполнила проникновенную песню «Родина». 

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

– Способность к пению открыла в себе, когда стала посещать отделение дневного пребывания для инвалидов при районном центре социального обслуживания населения. С тех пор уже дважды была участницей фестиваля «Славянский базар в Витебске», часто выступаю на праздниках в родном городе. А еще вышиваю крестиком и делаю картины из камней, – рассказывает о своем творчестве Юлия. 

А вот о том, почему ей приходится передвигаться в инвалидной коляске, обмолвилась в нескольких словах: «Это у меня с младенчества». Несмотря на особенности, девушка живет полноценной жизнью. Шесть лет замужем, с будущим мужем познакомились случайно во дворе дома, где жила с родителями. Молодой семье районная власть выделила социальную квартиру. Юля успевает по хозяйству справиться и посетить отделение дневного пребывания для инвалидов, которое дает много возможностей для развития людей с особенностями. Есть даже своя швейная мастерская, где Юле и сшили ее сверкающее концертное платье. 

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов
«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

27-летний Виталий Крейдич из агрогородка Гезгалы Дятловского района с четырехлетнего возраста не видит мир. Но для него это никогда не было помехой для занятий творчеством. В школе искусств освоил скрипку, в музыкальном колледже – альт. Играет в рок-группе, а на фестиваль приехал с эстрадной песней «Территория сердца». Ее он исполнил вместе с руководителем Дятловского театра ростовых кукол Натальей Бузук. 

 Если чего-то очень захотеть, то ничто не может помешать, даже отсутствие зрения. К своей будущей жене Анастасии, с которой познакомился по интернету, самостоятельно ездил в Россию на свидания. Теперь мы вместе, и у нас растет сын Владислав, – рассказывает о своей личной жизни Виталий. 

Его супруга тоже инвалид по зрению. Находится в декретном отпуске, свободное время пишет статьи в специализированные журналы для незрячих. Люди семейные, но стараются регулярно посещать отделение дневного пребывания для инвалидов. К слову, Виталий сам когда-то там работал, обучал компьютерной грамотности –  по специальности он оператор ЭВМ. 

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

Марк Стальчинский из Сморгони приехал в Гродно, чтобы со своим старшим товарищем – социальным работником Александром Хоревко – исполнить любимую песню «Домик окнами в сад». Парень 27 лет живет с двигательным расстройством, но научился преодолевать его. Любит кататься на велосипеде, ходить на рыбалку. В отделении дневного пребывания для инвалидов увлекся вокалом, что и привело его на сцену. 

У каждого из двухсот участников областного фестиваля творчества молодых инвалидов своя история жизни, но объединяет их всех увлечение творчеством, желание быть на сцене и дарить окружающим радость. 

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов
«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

 В области работает 20 отделений дневного пребывания для инвалидов, которые буквально стали вторым домом для людей с ограниченными возможностями. Так принято называть эту категорию людей, но зачастую это сильные духом личности, которые способны на то, что не всегда под силу даже здоровым. У них мы можем учиться оптимизму, стойкости и мудрости, – отметила заместитель начальника комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник. 

Областной фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе – мы сильнее!» прошел десятый раз. Организаторами выступили комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, администрация Ленинского района города Гродно при поддержке общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский фонд мира», «Белорусский детский фонд», «Белорусское общество инвалидов». 

«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов
«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов
«Буду петь так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску». В Гродно прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

 
Фото автора
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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«Постараюсь спеть так, чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску», – с таким девизом 28-летняя Юлия Палхович из Слонима вышла на сцену областного...
 
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