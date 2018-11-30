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230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов

30.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество», которая прошла в Гродненском областном институте развития образования, на этот раз была посвящена теме «Инновационная деятельность субъектов образования как фактор устойчивого развития регионов». 

230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов
230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов


Открывая конференцию, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сегодник отметил большую роль института развития образования в трансляции инновационного опыта педагогов Гродненщины не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. К слову, нынешний форум – яркое тому подтверждение. Участие в конференции приняли более 230 ученых и специалистов в области образования, в том числе почти полсотни иностранных ученых и педагогов-практиков из России, Молдовы, Украины, Литвы, Казахстана и Польши. Их объединило понимание того, что для достижения целей устойчивого развития важная роль принадлежит образованию. 

230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов

Участники представили опыт инновационной деятельности своих учреждений – от дошкольного до высшего образования. Также они ознакомились с работой педагогов дополнительного образования Гродненщины. 

230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов

Во время пленарного заседания участников приветствовали первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская и (в режиме онлайн-трансляции Марал Есекешова, кандидат педагогических наук, доцент Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина, профессор Российской академии сельскохозяйственных наук. Тематика конференции получила продолжение в работе шести секций по разным аспектам устойчивого развития в системе образования. Интересной находкой данной конференции стало проведение выездной секции на базе ресурсного центра системы образования Гродненской области – Жировичской средней школы. Участники обсудили вопросы сохранения духовных и нравственных ценностей белорусского народа как основы достижения целей устойчивого развития региона. 

230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов
230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов
230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов

Одним из итогов международной конференции стала разработка рекомендаций для дальнейшего укрепления инновационного потенциала образовательной системы Гродненской области в целях устойчивого развития. 

 
Татьяна МОСТОВСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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Международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество», которая прошла в Гродненском областном институте развития образования, на этот...
 
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