230 ученых из семи стран собрались в Гродно на международной конференции о роли образования для устойчивого развития регионов









Открывая конференцию, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сегодник отметил большую роль института развития образования в трансляции инновационного опыта педагогов Гродненщины не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. К слову, нынешний форум – яркое тому подтверждение. Участие в конференции приняли более 230 ученых и специалистов в области образования, в том числе почти полсотни иностранных ученых и педагогов-практиков из России, Молдовы, Украины, Литвы, Казахстана и Польши. Их объединило понимание того, что для достижения целей устойчивого развития важная роль принадлежит образованию.





Участники представили опыт инновационной деятельности своих учреждений – от дошкольного до высшего образования. Также они ознакомились с работой педагогов дополнительного образования Гродненщины.





Во время пленарного заседания участников приветствовали первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская и (в режиме онлайн-трансляции Марал Есекешова, кандидат педагогических наук, доцент Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина, профессор Российской академии сельскохозяйственных наук. Тематика конференции получила продолжение в работе шести секций по разным аспектам устойчивого развития в системе образования. Интересной находкой данной конференции стало проведение выездной секции на базе ресурсного центра системы образования Гродненской области – Жировичской средней школы. Участники обсудили вопросы сохранения духовных и нравственных ценностей белорусского народа как основы достижения целей устойчивого развития региона.









Одним из итогов международной конференции стала разработка рекомендаций для дальнейшего укрепления инновационного потенциала образовательной системы Гродненской области в целях устойчивого развития.